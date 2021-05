Inscrições para plano de estímulo ao consumo arrancam esta sexta-feira

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Governo vai canalizar 5,9 mil milhões de patacas para apoiar a população e o comércio local, afectados pela pandemia de Covid-19. Situação dos não residentes continua em análise.

Os residentes de Macau vão poder inscrever-se no plano de benefícios do consumo por meio electrónico a partir da próxima sexta-feira, dia 7 de Maio, foi anunciado ontem em conferência de imprensa conjunta com a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e o Instituto de Acção Social (IAS).

As inscrições podem ser feitas a partir das 9h de sexta-feira na página electrónica da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), ou então numa das 100 localizações da administração pública e em agências bancárias que aderiram ao programa.

O período de inscrições vai até 10 de Dezembro, podendo os residentes receber os valores, por meio de pagamento móvel ou através do cartão de consumo lançado em 2020, entre 24 de Maio e 13 de Dezembro, podendo o dinheiro ser gasto entre 1 de Junho e 31 de Dezembro. “Apesar de nos nossos testes o sistema aguentar o registo de 250 mil pessoas por hora, lembramos que não se verifica qualquer necessidade de efectuar, no imediato, a inscrição no plano, uma vez que todos os residentes têm tempo de sobra para a escolha. Uma escolha que se pretende ponderada”, alertou o director da DSEDT, Tai Kin Ip, aos jornalistas.

No novo plano de estímulo ao consumo está previsto a entrega a cada residente de 5.000 patacas mais 3.000 em descontos adicionais.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, as 5.000 patacas dadas terão um limite máximo diário de gasto de 300 patacas, não podendo os montantes ser utilizados para pagar contas de serviços públicos, contas de saúde ou gastos em instituições financeiras e também em casinos.

As adicionais 3.000 patacas em descontos proporcionarão 25 por cento do consumo efectuado, por exemplo, após a utilização do limite diário das tais 300 patacas, serão atribuídos mais 100 em descontos.

Passa ao outro e não ao mesmo

Também foi ontem anunciado que os residentes poderão passar os valores para outros residentes, sendo que cada local só poderá receber transferências de sete pessoas.

Assim, uma pessoa poderia ter um máximo de 40 mil patacas no seu cartão se sete pessoas transferissem, cada uma, os 5.000 atribuídos, ou seja, acumulando oito vezes. O limite de gastos diários também será ajustado para que uma pessoa com 40 mil patacas tenha um limite de gastos diários de 2.400 patacas e não apenas 300 patacas. O valor, naturalmente, será reduzido à medida que o dinheiro for usado. Não residentes continuam fora da equação.

As autoridades prevêem que cerca de 5,9 mil milhões de patacas sejam injectados na economia local através deste plano de estímulo. A Assembleia Legislativa (AL) já aprovou por unanimidade uma alteração ao orçamento de 2021 – com um aumento de em 8,3 mil milhões de patacas – para poder financiar as diferentes medidas avançado no sentido de promover a economia e apoiar o emprego, bem como os meios de subsistência dos residentes.

Tai Kin Ip voltou a lembrara que existem oito carteiras electrónicas de pagamento móvel registadas na RAEM, e todas elas estarão disponíveis para os residentes, incluindo AliPay, BOCpay ou plataforma local Mpay.

Se optarem por esta forma de pagamento, os residentes deverão primeiro abrir uma conta autenticada em nome real na respectiva instituição financeira participante deste plano.

Após a finalização do registo e recepção da respectiva notificação por SMS, o sistema de registo procederá, no prazo de dois dias úteis, à confirmação e verificação da identidade junto da instituição de pagamento móvel indicada e os benefícios de consumo por meio electrónico serão automaticamente depositados na conta com uma respectiva notificação por SMS se a verificação for aprovada.

A outra possibilidade é o regresso do esquema de cartão de consumo electrónico, tal como o que sucedeu nas duas rondas de 2020. Contudo, fizeram saber as autoridades, depois de escolhido o método para usar o plano, os residentes não poderão mudar para outro.

Algumas das plataformas de pagamento móvel incluídas no plano já lançaram, entretanto por conta e risco, ofertas promocionais para atrair clientes, para que estes possam escolher a forma de atribuição dos benefícios de consumo. Isso sucedeu com o Banco da China que anunciou que irá oferecer aos clientes aleatórios um desconto instantâneo de no máximo 5.000 patacas com um sorteio no final do ano com um carro de luxo como prémio principal, enquanto o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla inglesa), promete lai sis com um valor máximo de 10 mil patacas cada.

Henrietta Lau, do Conselho de Administração da AMCM, alertou que todos os residentes devem ler atentamente as informações detalhadas sobre as promoções oferecidas pelas instituições financeiras e as regras para a realização de transacções através dos vários meios de pagamento móvel.

No entanto, a transferência de benefícios, para quem já não tenha o cartão de consumo do ano passado, bem como a inscrição por conta de menores, estão sujeitas a verificação posterior pelas respectivas instituições financeiras, e é obrigatória a apresentação de uma procuração e do bilhete de identidade de residente original.

As autoridades também estarão atentas a possíveis questões relacionadas com a inflação. Nas duas rondas passadas, lembrou Tai Kin Ip, o Governo “monitorizou o mercado de Macau”. “Diariamente, supervisionamos e fiscalizamos os preços. Mais de 7.000 lojas foram fiscalizadas e pedimos aos comerciantes para que relatem o preço dos seus bens e produtos. De um modo geral, os preços têm sido estáveis nos últimos meses”, notou o responsável.