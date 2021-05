Governo fixa novos limites de poluição atmosférica

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Conselho Executivo anunciou ontem um novo regulamento administrativo que impõe novos limites para a emissão de poluentes atmosféricos pelas fábricas de cimento e novos padrões para sua gestão, sendo os avanços principalmente destinados a melhorar a qualidade do ar na área de Ka-Hó, em Coloane, revelou Raymond Tam, director dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), em conferência de imprensa.

A regulamentação, refere o comunicado de imprensa entregue à comunicação social, visa aliviar os problemas de poeira causados pelo processo de produção de matérias-primas em estabelecimentos de fabrico de betão.

Raymond Tam notou que a nova regulamentação estabelece limites para a emissão de poluentes atmosféricos a serem seguidos pela indústria de cimentos, como as normas a serem observadas nos processos de carga e descarga, bem como no transporte, armazenamento e empilhamento de cimento, areia e cascalho.

A DSPA é responsável pela fiscalização do cumprimento do regulamento relativo aos estabelecimentos em causa. A infracção aos limites de emissão de poluentes atmosféricos é sancionada com multa de 100.000 a 200.000 patacas, a infracção às normas de gestão das instalações sancionada com multa de 10.000 a 100.000 patacas e, tratando-se de violação do disposto relativamente à apresentação de relatório de inspecção e à fiscalização, as infracções são puníveis com multa de 10.000 a 30.000 patacas. “Temos oito fábricas em Macau e, de acordo com as informações que temos, a emissão de poluentes consegue estar dentro dos limites dos nossos padrões. Ainda assim, há sempre espaço para fazer melhor. Alguns estabelecimentos precisam melhorar a sua gestão e alguns procedimentos. Penso que a entrada em vigor deste regulamento não terá um grande impacto no sector”, assume o director da DSPA.

Com a entrada em vigor das novas regras, apenas em Março de 2022, as fábricas dispõem de 10 meses para efectuar as eventuais alterações e adaptações. As empresas devem ainda apresentar um relatório de inspecção de emissão de poluentes atmosféricos, elaborado por uma das três instituições reconhecidas para o efeito na RAEM.

Ao longo dos últimos anos, a aldeia Ka-Hó, em Coloane, relatou repetidamente níveis de poluição do ar mais elevados do que noutras áreas do território.

G.L.P.