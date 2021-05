DSAMA defende que operadores de ‘ferry’ protejam trabalhadores locais

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Funcionários despedidos incluíam trabalhadores locais, mas também oriundos de Hong Kong e na China continental, revelou ainda a entidade. Locais são para proteger.

Os trabalhadores despedidos pelos operadores locais de ‘ferry’ incluíram trabalhadores de Macau, Hong Kong e da China continental, revelou ontem a directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Susana Wong, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho Executivo.

Ao lado de André Cheong, porta-voz do Conselho Executivo, Susana Wong reafirmou que os operadores despediram pelo menos metade dos seus quadros, tendo canalizado outras pessoas para funções diferentes, devido ao impacto da pandemia de Covid-19. “Durante a pandemia, acompanhámos a situação e o número de embarcações e funcionários do sector. As empresas reajustaram as condições dos seus empregados, através de acordos não remunerados e da dispensa de pessoal não técnico. Seguimos, de perto, essas situações”, garantiu a responsável da DSAMA aos jornalistas.

Ainda assim, Susana Wong não conseguiu fornecer um número exacto de trabalhadores despedidos, sublinhando que as empresas garantiram que vão procurar salvaguardar os cargos ocupados por trabalhadores locais, no sentido de minimizar o impacto dos efeitos da pandemia.

As declarações foram feitas durante a apresentação de um novo regulamento administrativo, que irá reduzir as limitações ao registo de embarcações de transporte marítimo de passageiros, permitindo às embarcações registadas, quer na China Continental, em Macau ou em Hong Kong, explorar as rotas de transporte marítimo de passageiros em Macau.

As alterações vão permitir, por exemplo, a possibilidade de passeios de barco a partir da China Continental e de Hong Kong com destino às águas da RAEM e pretende contribuir para o desenvolvimento do turismo marítimo no Delta do Rio das Pérolas. “De momento não recebemos qualquer pedido de registo para novas operadoras de ‘ferry’ que pretendam começar a operar em Macau. Uma empresa de Shenzhen mostrou interesse em explorar uma rota, mas nenhuma solicitação foi feita ainda”, revelou ainda a directora da DSAMA.

Para apoiar a transformação de Macau num centro mundial de turismo e lazer, bem como concretizar as políticas e directrizes previstas nas “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, no sentido de “apoiar Macau para esta avançar no seu desenvolvimento de turismo marítimo” e “explorar e abrir novas rotas turísticas entre Macau e as cidades ou ilhas vizinhas”, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau, através da alteração ao Regulamento Administrativo n.º 34/2009, aperfeiçoa as disposições relevantes, a fim de promover o desenvolvimento do transporte marítimo de passageiros.

O novo regulamento propõe, ainda, a redução das limitações relativas ao porto de matrícula das embarcações de transporte marítimo de passageiros, permitindo às embarcações matriculadas, quer em Macau, quer em Hong Kong, quer na China continental, explorar rotas de transporte marítimo.