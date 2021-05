Coutinho quer que tribunais usem menos papel

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada ontem ao Governo, José Pereira Coutinho questionou as autoridades sobre a implementação da governação electrónica e o andamento da digitalização nos órgãos judiciais.

O deputado recorda que já em Maio de 2019 tinha interpelado o Governo acerca da implementação da “cultura de papel zero” nos organismos públicos, incluindo tribunais. Coutinho tinha assinalado na altura que a conversão dos papéis em digital, para além de ser uma medida mais amiga do ambiente, permitiria economizar gastos administrativos e financeiros, aumentar a produtividade e eficiência dos serviços dos tribunais prestados aos advogados e aos cidadãos, economizar espaços para os arquivos, facilitação imediata, simultânea e instantânea de documentos e proteger o meio ambiente com menos utilização de papéis”.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) deu os exemplos de Singapura, Hong Kong e Portugal, como locais onde se tem dado passos na informatização dos processos.

Nesse sentido, o deputado perguntou qual o acompanhamento dado pelo Governo à sua interpelação escrita de 2019, uma vez que a então chefe do Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça indicou ter encaminhado a interpelação ao Conselho de Magistrados Judiciais.

Por outro lado, José Pereira Coutinho lembrou que brevemente será aprovado o Regime Jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na RAEM, que vai exigir aos tribunais que enviem ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) em formato electrónico e seguro todas as cópias integrais das sentenças relacionados com processos-crime contra não residentes, os que determinem a expulsão ou interdição de entrada de não residentes e as sentenças proferidas em processos instaurados pela prática da referida legislação especial. Assim, o deputado pergunta se as autoridades judiciais foram consultadas sobre as matérias do regulamento e quais as medidas concretas que foram implementadas pelos tribunais para cumprir as disposições legais que vão entrar em vigor.

