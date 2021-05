Acusado de casamento falso realizado há 18 anos

FOTOGRAFIA: DR

Os casos de casamento falso estão a aumentar no território e as forcas de segurança têm estado em modo de alerta. No dia 4 de Maio, o Ministério Público recebeu um caso que teve origem há 18 anos, sendo um residente de 70 anos suspeito de ter casado com uma mulher do interior da China a troco de dinheiro, para que esta pudesse ter o BIR.

As autoridades de Macau deram ontem conta de um caso de casamento falso, tendo sido descoberto que um residente, de 70 anos, teria em 1998 efectuado um casamento com uma mulher do interior da China de 59 anos para que esta e o seu filho obtivessem o Bilhete de Identidade de Residência (BIR) de Macau. O caso foi denunciado à polícia em 2019 e desde então que tem sido investigado.

De acordo com os dados recolhidos, um homem, de apelido Cheong, casou-se com uma mulher do continente, de apelido Chan, em 1998, e quatro anos depois foi feito um pedido de residência, que foi aprovado e entregue à mulher em 2005. O casal, acabou por se divorciar em 2010.

O suspeito, porém, casou-se outra vez em 2014, desta vez com outra mulher, de apelido Kang e 50 anos de idade, e procedeu, quatro anos depois, com um pedido de residência para esta, tendo conseguido o documento em 2020.

Quando questionado pela polícia, e após uma denúncia, o homem terá confessado que o casamento de há 18 anos tinha sido um negócio em que, pela troca do BIR para a mulher e o filho, haveria uma remuneração financeira. Porém, o suspeito alegou não ter recebido ainda qualquer remuneração. O homem revelou também que o seu casamento actual não é falso e que sempre viveu com a mulher actual.

O homem e a sua primeira mulher foram acusados do crime de falsificação de casamento e o caso seguiu para o Ministério Público no dia 4 de Maio.

De acordo com o canal em língua chinesa da Rádio Macau, tem havido um aumento do número de casos de casamento falso no território em prol da obtenção do BIR, podendo a prática vir a ser criminalizada com uma pena a abranger dois a oito anos de prisão.

Conspiração lesou casino no Cotai em 76 mil dólares

No dia 4 de Maio, pelas 22 horas, a Polícia Judiciária recebeu uma denúncia directamente de um casino no Cotai, tendo sido referido que um dos croupiers estaria envolvido num caso de burla. O funcionário de 32 anos, residente de Macau, teria, juntamente com o seu melhor amigo, de 30 anos, praticado em conjunto 13 crimes de burla.

Segundo as autoridades, entre os dias 4 de Abril e 3 de Maio, a dupla terá roubado 76 mil dólares de Hong Kong do casino de formas diferentes, aproveitando-se do estatuto de funcionário do local. Um dos métodos usados no esquema consistia na troca de fichas entre os dois cúmplices, sendo que o valor era superior ao que era suposto.

Os dois foram acusados de burla e o caso já seguiu para o Ministério Público.

Oito casos de burla de cartão de crédito em cinco dias

Na mesma conferência de imprensa, as autoridades deram conta de 8 casos de burla de cartão de crédito entre o dia 30 de Abril e 5 de Maio. As vítimas têm entre 25 e 46 anos de idade, sendo todos residentes de Maca, e os valores de prejuízo vão de 1.500 a 18 mil patacas, com um prejuízo total de 65 mil patacas.