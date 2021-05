UCCLA celebra Dia Mundial da Língua Portuguesa com Cimeira Femina 2021

FOTOGRAFIA: DR

A Língua Portuguesa é Património da Humanidade é o tema do evento que será realizado exclusivamente através da plataforma virtual ZOOM. Antigo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, é um dos oradores.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A Matriz Portuguesa – Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, em parceria com a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e o Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, celebram o Dia Mundial da Língua Portuguesa – oficializado, em 2019, pela UNESCO -, com a realização da Cimeira Femina 2021 – A Língua Portuguesa é Património da Humanidade.

A cimeira, que será realizada através da plataforma ZOOM, conta com o apoio institucional do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, e decorre no âmbito da comemoração do 725.º aniversário da adopção do Português como Língua Oficial de Portugal, orientada para as temáticas relacionadas com a importância estratégica da Língua Portuguesa e o seu impacto no mundo.

No programa está contemplado um painel, pelas 16h (23h em Macau) sobre “Novas Médias e Cinema”, realizado a partir do Brasil e com curadoria de Adriana Niermeyer – agraciada com o Prémio Femina 2020 por mérito nas Artes: Cinema. Directora artística do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – FESTin – e ainda com a presença do crítico de cinema Igor Guimarães e o cineasta Paulo Caldas.

Às 16h30 (23h30 em Macau) surge o painel “Literatura e Poesia” com intervenientes de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A curadoria fica a cargo de Delmar Maia Gonçalves. presidente da Assembleia Geral da Matriz Portuguesa e presidente da Direcção do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. A conversa conta com a presença do escritor timorense Luís Costa, com a escritora são-tomense Olinda Beja e com o angolano Vítor Burity da Silva, também escritor e professor universitário em Angola.

O painel “Língua de prestígio e de Cultura” surge meia-hora depois (meia-noite em Macau) e vem de Cabo Verde. Com curadoria de Vera Duarte Pina – agraciada com o Prémio Femina 2020 por méritos relevantes na Excelência Profissional e Pessoal, terá ainda Daniel Medina, presidente da Academia Cabo Verdiana de Letras, e Fátima Fernandes, professora na Universidade de Cabo Verde, a abrilhantar a intervenção.

O último painel, às 17h30 (00:30 em Macau), versa sobre a “Língua Internacional” e é promovido por Portugal. João Micael, presidente da Matriz Portuguesa e director da Academia de Protocolo, é o curador e conta com a presença de Vítor Sereno, actual embaixador de Portugal em Dacar, no Senegal, e antigo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong durante vários anos.

O Prémio Femina foi criado em 2010 por João Micael, fundador e presidente da Matriz Portuguesa – MPADC – Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, para agraciar as mulheres lusófonas que se tenham distinguido com mérito, profissional, cultural e humanitariamente em Portugal ou no estrangeiro.

Prémio Literário da UCCLA

Também no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa vai decorrer a sessão solene na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a partir das 10 horas (17h em Macau), onde será anunciado o vencedor da última edição do Prémio Literário UCCLA.

O evento terá intervenções de Francisco Ribeiro Telles, Secretário Executivo da CPLP e de Eurico Monteiro, presidência cabo-verdiana em exercício da CPLP. Para além da apresentação do vencedor do Prémio Literário UCCLA, com intervenção do coordenador cultural da UCCLA, Rui Lourido, e do próprio vencedor, será ainda entregue o Prémio Fernão Mendes Pinto (com intervenção de um responsável da Associação das Universidades de Língua Portuguesa – AULP e do galardoado. Um momento musical a cargo do cantor de semba angolano Paulo Flores é aguardado.

No âmbito da sessão inaugural do Festival Lisboa 5L – Festival Literário de Lisboa, terá lugar também esta quarta-feira, 5 de Maio, mas pelas 14h30 (21h30 em Macau), na Sala Bernardo Sassetti do São Luiz Teatro Municipal, a entrega do prémio ao vencedor do Prémio Literário UCCLA.

A participação na sexta edição do Prémio Literário UCCLA – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa reuniu 699 candidaturas oriundas de vários países espalhados pelo mundo.