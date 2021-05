SJM com prejuízos de 647 milhões no primeiro trimestre

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A operadora de jogo SJM anunciou ontem prejuízos de 647 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre de 2021, pior do que o resultado registado em igual período de 2020. No primeiro trimestre de 2020, quando Macau foi inicialmente atingido pela pandemia e obrigou as autoridades a encerrarem os casinos durante 15 dias, o prejuízo contabilizado pela empresa fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho tinha sido de 409 milhões de dólares de Hong Kong.

Ainda assim, o vice-presidente e director executivo da SJM defendeu que estes resultados traduzem já um maior fluxo turístico a Macau. “Esperamos uma melhoria gradual das condições de mercado para o resto de 2021”, salientou Ambrose So, citado num comunicado da empresa.

A operadora de jogo teve um prejuízo total de três mil milhões de dólares de Hong Kong em 2020. Os prejuízos resultaram do impacto da pandemia de covid-19 na capital mundial do jogo, em contraste com 2019, quando a empresa registou lucros de 3.207 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 12,5% do que em 2018. A indústria do jogo em Macau voltou a crescer em Abril, registando o melhor resultado desde o início da pandemia, com 8,401 milhões de patacas em receitas, ainda assim muito longe dos 23,58 mil milhões de patacas arrecadados em Abril de 2019, antes de se sentir o impacto da pandemia de covid-19.