Permitida a entrada de estrangeiros que tenham estado no interior da China nos últimos 21 dias

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Governo anunciou ontem o alívio das restrições fronteiriças para os estrangeiros que tenham estado no interior da China nos últimos 21 dias antes da entrada em Macau. As entradas destes cidadãos vão acontecer apenas em casos excepcionais e ficam dependentes da autorização da autoridade sanitária.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A partir de hoje, os não residentes que não tenham qualidade de residentes do interior da China, de Hong Kong ou de Taiwan – ou seja, estrangeiros – passam a poder entrar em Macau, em casos excepcionais de reagrupamento familiar, desde que não tenham estado em locais fora do interior da China ou da RAEM nos 21 dias anteriores à sua entrada. As entradas têm de ser previamente autorizadas pela autoridade sanitária, lê-se no despacho assinado por Ho Iat Seng e publicado ontem em Boletim Oficial.

Na conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, os responsáveis explicaram que, com a nova medida, os estrangeiros deixam de ficar sujeitos a quarentena no interior da China antes de entrarem em Macau. Este despacho não se aplica a estrangeiros que estejam noutro local que não o interior da China.

Questionada sobre o eventual alívio de restrições fronteiriças com o estrangeiro, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, respondeu que “no exterior o risco ainda é alto, por isso ainda não há margem para aliviar as medidas”.

Na conferência de imprensa, as autoridades indicaram que há, actualmente, 4.600 elementos do pessoal médico de Macau já vacinados. A taxa de vacinação é de 66%, indicou Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação. “Sabemos que o pessoal médico tem um alto risco de contágio e sabe mais sobre a urgência de tomar a vacina, daí que a taxa seja relativamente mais alta em relação à vacinação”, afirmou o responsável, dizendo que entre o pessoal médico já existe uma barreira contra a Covid-19.

Os responsáveis detalharam que na população geral há agora um total de 71 mil pessoas vacinadas, em que 34 mil só tem a primeira dose e 37 mil já completou as duas doses. Questionado sobre eventuais incentivos para que os residentes queiram ser vacinados, Tai Wa Hou começou por dizer que “o maior incentivo é que a pessoa está protegida”. O responsável disse ainda que o Governo está a ponderar mais medidas para motivar a população a ser vacinada e reiterou que o Chefe do Executivo está em contacto com a China continental para negociar mais facilidades de entrada e saída.

Na conferência de imprensa, as autoridades de saúde foram questionadas também sobre o caso de uma cidadã que foi levada para o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane por ter anticorpos à Covid-19 e que relatou que havia uma câmara de videovigilância no seu quarto a vigiar os seus movimentos. Leong Iek Hou justificou que a câmara de videovigilância serve para monitorizar se a pessoa cai ou desmaia no quarto. “Para proteger a sua privacidade, tem a casa-de-banho, onde não há nenhuma monitorização”, assinalou.

Leong Iek Hou disse ainda que quem é levado para o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane pode fazer um pedido para que o seu quarto não tenha câmaras de vigilância. No entanto, “se vai ser aprovado ou não vamos analisar caso por caso”.

As autoridades falaram também do caso de um grupo que não chegava a 300 pessoas de nacionalidade vietnamita que organizou uma iniciativa para assinalar o Dia do Trabalhador e que, segundo as autoridades de saúde, não cumpriram os requisitos necessários para prevenir a pandemia ao não usarem máscaras.

Leong Iek Hou explicou que os vietnamitas que participaram no evento acharam que, por não terem saído de Macau há bastante tempo, não precisavam de usar máscara. “Mas já esclarecemos que todas as concentrações de pessoas têm de respeitar as regras”, reiterou, acrescentando que a associação do Vietname prometeu que vai respeitar as directrizes nas próximas actividades. A responsável disse ainda que as autoridades vão facultar mais informações em outras línguas para que sejam alcançadas por mais pessoas.

____________________

Grupo Zuellig Pharma autorizado a fornecer vacina da Moderna a Macau

O grupo de serviços de saúde Zuellig Pharma anunciou que estabeleceu um acordo com a Moderna para que seja fornecida a sua vacina de mRNA no Sudeste asiático, Hong Kong, Macau e Taiwan, noticiou ontem a Macau News Agency. Esta vacina foi desenvolvida pela Moderna, uma farmacêutica e biotecnológica norte-americana. Esta vacina tem uma eficácia de aproximadamente 92% na protecção contra a Covid-19 e já foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde.