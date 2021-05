IPOR celebra Língua Portuguesa com diversas actividades

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Instituto Português do Oriente (IPOR) vai celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa com diversas actividades dentro de casa.

Ao PONTO FINAL, o director da instituição, Joaquim Coelho Ramos, referiu que no contexto do ensino da língua portuguesa, “os docentes do IPOR coordenarão actividades de produção de filmes por parte dos alunos, posteriormente visíveis nas nossas redes sociais”. “O tema, naturalmente, será a língua portuguesa no contexto de Macau”, acrescentou.

A celebração do segundo ano da efeméride proclamada pela UNESCO em 2019 levará ainda o IPOR a promover, também em contexto lectivo, “um jogo inter-turmas de produção e descodificação de neologismos, recorrendo a regras de formação de palavras descritas para a língua portuguesa”.

O director do IPOR revelou ainda ao nosso jornal que será organizada uma cerimónia de entrega simbólica de livros a diversas escolas de Macau onde a língua portuguesa é ensinada. O evento terá lugar, pelas 18h30, no auditório Dr. Stanley Ho, no edifício do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Joaquim Coelho Ramos disse ainda que o instituto está a preparar a apresentação de um livro que surge nesta comemoração da Língua Portuguesa. “Trata-se de um livro com artigos científicos de um encontro de docentes e investigadores associados à Língua Portuguesa. Está em impressão neste momento e deverá sair nos próximos dias. Posteriormente faremos um comunicado”, revelou o também doutorado em filologia portuguesa – ramo de linguística.

A data de 5 de Maio foi oficialmente estabelecida em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mas só em 2019, a 40.ª sessão da Conferência Geral da UNESCO decidiu proclamar o dia 5 de Maio de cada ano como o “Dia Mundial da Língua Portuguesa”.

A língua portuguesa é não só uma das línguas mais difundidas no mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes, como é também a língua mais falada no hemisfério sul. O português continua a ser, hoje, uma das principais línguas de comunicação internacional, e uma língua com uma forte extensão geográfica, destinada a aumentar.

G.L.P.