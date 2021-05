Impressões em xilogravura japonesas em exposição na Casa Garden

Com o título “As impressões românticas de uma era encantadora”, a mostra estará patente de 8 de Maio a 12 de Junho e revela cerca de 60 obras de mestres japoneses de ukiyo-e, nomeadamente, 36 vistas do Monte Fuji, as mais famosas gravuras de paisagens de Hokusai Katsushika.

A delegação de Macau da Fundação Oriente e o Printmaking Research Centre of Macau inauguram, em conjunto, a exposição de arte ukiyo-e com o título “As impressões românticas de uma era encantadora”, no próximo sábado, dia 8 de Maio, pelas 17h30, na Galeria Principal da Casa Garden. “Não é comum este tipo de arte aparecer por Macau, por isso espero que as pessoas venham ver. A Fundação Oriente teve todo o interesse, desde a primeira hora, em receber esta exposição”, começou por dizer ao PONTO FINAL a delegada da Fundação Oriente no território, Ana Paula Cleto.

A exposição mostra cerca de 60 obras de mestres japoneses de ukiyo-e, nomeadamente, 36 vistas do Monte Fuji, as mais famosas gravuras de paisagens de Hokusai Katsushika. As 36 vistas do Monte Fuji, em japonês, Fugaku Sanjū-Rokkei, é uma série de 46 gravuras em madeira (dez das quais adicionadas após a publicação), datadas de 1832, retratando o Monte Fuji em diferentes estações do ano, de diferentes locais, mais ou menos distantes, e com diferentes condições de tempo). “A famosa xilogravura ‘A Grande Onda de Kanagawa’ de Katsushika Hokusai faz parte da mostra e, de acordo com o curador, é mesmo a obra original que marcará presença nas paredes da Casa Garden”, revelou Ana Paula Cleto.

Na mesma mostra, poderão ser ainda apreciadas figuras de mulheres, conhecidas como bijin-ga, por Kitagawa Utamaro, As Cinquenta e Três Estações de Tōkaidō, por Utagawa Hiroshige, após a sua primeira viagem ao longo de Tōkaidō, em 1832, retratos de Toshusai Sharaku, o actor de Toyohara Kunichika, e alguns temas eróticos por mãos desconhecidas. “Teremos ainda trabalhos de índole erótica, resguardados numa sala sinalizada por esse facto, para não ferir susceptibilidades. Há pessoas que não querem ver esse tipo de arte ou simplesmente vêm ver a exposição com crianças”, notou a delegada da Fundação Oriente.

Rápida ascensão da cultura urbana japonesa

Ukiyo-e são xilogravuras japonesas que floresceram durante o período Edo (1603-1867). Estas xilogravuras tiveram origem na cultura popular em Edo (actual capital Tóquio) e representavam gueixas, lutadores de sumo e actores de kabuki, personagens do mundo do entretenimento.

A mostra, que estará patente até 12 de Junho, revela momentos da rápida ascensão da cultura urbana da classe mercantil no século XVIII. Desse modo, o ukiyo-e tornou-se uma forma de arte altamente popular cada vez mais centrada na vida em Edo. Ao mesmo tempo, os avanços nas técnicas de impressão em xilogravura tornaram muito mais fácil imprimir cópias. Livros de ilustrações de jovens artistas ukiyo-e apresentando temas familiares como actores kabuki e belas mulheres estavam em grande circulação no final do século XVIII.

Com o tempo, os temas das gravuras ukiyo-e expandiram-se além do mundo sofisticado dos prazeres urbanos para incluir paisagens japonesas deslumbrantes e cenas da natureza. O trabalho dos artistas ukiyo-e teve um enorme impacto na pintura de paisagens em todo o mundo e foi especialmente influente no desenvolvimento do movimento impressionista da Europa.

A técnica de impressão em xilogravura foi importada da China para o Japão por volta do século VIII e, desde essa altura até agora, nunca foi alterada. Na exposição da Casa Garden, pode-se observar gravuras das xilogravuras originais e algumas recém-fabricadas sob controlo de qualidade e chancela certificada do Museu de Arte de Tóquio, utilizando o chamado método antigo de Edo Heritage que usa materiais e técnicas comuns no antigo método ukiyo-e, como o papel de livro Echizen Osho, pigmentos tradicionais de minerais e plantas e painéis de madeira de Sakura de Fukushima.

“É sempre difícil fazer prognósticos de visitantes. As nossas expectativas são grandes, até porque é uma exposição que sai daquilo que é comum se ver por aqui. Além do mais, deveria interessar aos chineses, porque a técnica de impressão em xilogravura é oriunda da China e só depois foi importada pelo Japão”, rematou Ana Paula Cleto.