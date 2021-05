Hotéis tiveram casa cheia no fim-de-semana prolongado

Durante a semana dourada do Dia do Trabalhador, os hotéis de Macau estiveram cheios, assinalou Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau, ao PONTO FINAL. Porém, em comparação com o mesmo período de 2019, os preços dos quartos caíram em 50%. “Aceitamos que a recuperação leva tempo”, disse o responsável.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os hotéis de Macau estiveram cheios entre sábado e ontem, adiantou ao PONTO FINAL Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau. “Neste último fim-de-semana, até hoje [terça-feira], a maioria dos hotéis funcionava com casa cheia, com uma mistura de ‘staycations’ e visitantes do interior da China, o que foi uma sensação espantosa”, afirmou o representante do sector hoteleiro.

No entanto, segundo Rutger Verschuren, os preços dos quartos de hotel registaram uma queda, em comparação com o mesmo período de 2019, de cerca de 50%. Terá esta redução de preços influenciado negativamente os padrões dos hotéis locais? “Os hotéis estão ansiosos por aumentar o seu volume de negócio em termos de receitas, mas não estão dispostos a abandonar os seus padrões”, defendeu o responsável, acrescentando que a indústria está “a fazer mais do que nunca para fornecer o melhor serviço possível”.

“Deixando para trás o pior ano comercial de sempre, 2020, compreendemos que não podemos esperar de imediato lucros, e aceitamos que a recuperação leva tempo”, referiu Rutger Verschuren, assumindo que a falta de recursos humanos no sector tem sido um problema: “Devido à mão-de-obra limitada, existem certamente desafios, mas o sector hoteleiro é criativo e encontra sempre uma forma de lidar com qualquer situação”.

No fim desta semana dourada do Dia do Trabalhador, os hóspedes começam agora a regressar a casa e a deixar os hotéis e isso fará com que as taxas de ocupação das unidades hoteleiras voltem aos números registados anteriormente. Ainda assim, “vemos definitivamente um aumento da procura nos meses que se avizinham”. Este é, “definitivamente”, um bom sinal para a indústria, sublinhou.

Rutger Verschuren assinalou também que a maioria dos hoteleiros continua “muito preocupado com a saúde e espera que ninguém baixe a guarda na prevenção da epidemia, uma vez que se regista um aumento no tráfego transfronteiriço na chegada a Macau”. “Ainda não devemos celebrar o facto de termos vencido a Covid-19, uma vez que esta continua a espalhar-se por todo o mundo, incluindo por alguns países asiáticos”, alertou Rutger Verschuren.

O presidente da Associação de Hotéis de Macau manifestou satisfação pelo facto de estarem a chegar mais turistas do interior da China e também pelo facto de o Governo de Macau ter concedido subsídios para que os locais fiquem nos hotéis da região. Recorde-se que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) apresentou o plano “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau”, que, além das excursões locais, dá a cada residente um subsídio de 200 patacas para passar uma noite em hotéis locais. Entre 23 de Abril e 31 de Dezembro, os residentes interessados podem ficar alojados em hotéis, de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. No máximo, por quarto, poderão ser gastos dois destes subsídios, ou seja, 400 patacas.