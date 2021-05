Governo quer dar mais ferramentas aos cidadãos para apresentarem opiniões

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em resposta a uma interpelação do deputado Lam Lon Wai, Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), garantiu que serão estudadas mais formas para dar aos cidadãos a possibilidade de apresentar opiniões e de obter informações.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita apresentada por Lam Lon Wai a 10 de Fevereiro, o deputado pedia ao Governo que criasse uma plataforma unificada para a recolha de opiniões dos residentes. Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), prometeu que serão estudadas formas de dar mais meios de informação e plataformas para apresentar opiniões aos residentes.

Lam Lon Wai lembrava que, em 2019, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) criou a plataforma online “IAM em Contacto”, onde os cidadãos podem apresentar as suas opiniões em relação a tópicos como a higiene ambiental, os espaços verdes, as instalações públicas e a segurança alimentar, por exemplo.

Este serviço, dizia o deputado, “obtiveram o reconhecimento da sociedade, bem como promoveram a electronização dos serviços municipais, facilitando bastante a apresentação de opiniões por parte da população e a rapidez de resposta por parte do Governo, e contribuindo para a redução significativa do número de queixas repetidas”.

Porém, no que toca aos assuntos que envolvem serviços interdepartamentais, “é difícil para os cidadãos apresentarem as suas opiniões aos serviços competentes e receber o respectivo acompanhamento”, indicou Lam Lon Wai, acrescentando que é difícil os cidadãos identificarem o serviço responsável pelo problema e, além disso, é difícil contactar esse mesmo serviço, “e mesmo que o consigam, podem surgir situações em que o serviço se esquiva das suas responsabilidades”, sublinhou.

Assim, o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) sugeriu a integração de uma plataforma uniformizada para a recolha de opiniões no sistema de “Acesso Comum aos Serviços Públicos da RAEM”, para que sejam recolhidas opiniões das áreas dos serviços policiais, desportivos, de turismo e de obras públicas, por exemplo, e para que os cidadãos também possam apresentar as suas opiniões e receber respostas das autoridades.

Na resposta, encaminhada ontem às redacções pelo deputado, os SAFP apontam que a utilização da conta de acesso comum está a generalizar-se pelos cidadãos. Por isso, de acordo com as estratégias traçadas para o desenvolvimento do Governo Electrónico, será dada “continuidade ao estudo e à promoção de mais meios de informação, convenientes e céleres, de modo a permitir aos cidadãos a consulta e a obtenção directa de informações do Governo ou a apresentação de opiniões”.

Kou Peng Kuan garantiu ainda que “as opiniões recebidas por intermédio de diferentes meios contribuirão para o aumento contínuo da qualidade dos serviços prestados”.