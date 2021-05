De Júlio Verne aos primeiros passos do homem na lua, quando a ficção cientifica inspira a ciência

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

André Antunes, cientista microbiólogo, astrobiólogo e líder da equipa de astrobiologia do StateKey lab da Universidade de Ciência e Tecnologia vai participar na próxima sessão das ‘Conversas sobre o Livro’, hoje, às 18h30, na Fundação Rui Cunha. Com a moderação a cargo de Rui Rocha, presidente da Associação Amigos do Livro de Macau, esta sessão dedicada à literatura de ficção científica irá contar também com outros palestrantes, tal como a cientista Marta Filipa Simões e o professor Pedro D’Alte.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Hoje, na Fundação Rui Cunha, irá ser realizada mais uma sessão de conversas, desta vez sobre literatura de ficção científica, colocando questões tais como o seu significado e importância, tocando na sua relevância no panorama da literatura contemporânea e o quão ligadas as áreas estão com a ciência, reflectindo também sobre o impacto desta mesma e da tecnologia na vida humana.

O evento é uma iniciativa cultural organizada por Rui Rocha, presidente da Associação Amigos do Livro de Macau, que pretende apresentar uma área da literatura pouco abordada no panorama literário de Macau. De entre os convidados palestrantes estão vários peritos e académicos na matéria das ciências da astrobiologia e da literatura.

Um dos convidados da sessão, André Antunes, formado em Biologia, com doutoramento em Bioquímica e especialização em Astrobiologia, desmistificou um pouco a temática ao PONTO FINAL. “Este convite surgiu na sequência de um almoço com o Rui Rocha, que tinha uma ideia de preparar um evento associado com a associação que ele preside, de fazer algo um pouco diferente”, começa por explicar. Antunes revela que o Rui Rocha mostrou muito interesse pelo trabalho de investigação que a sua equipa desenvolve na Universidade de Ciência e Tecnologia e que poder-se-ia promover um diálogo relacionando o tema da ficção científica, com convidados da área literária e científica.

Em relação aos pontos específicos a serem abordados na sessão, André Antunes diz que ainda não estão definidos, mas conta partilhar a sua experiência. “Eu costumo escrever uma crónica para o Ponto Final e abordar alguma temática de investigação e ciência, e tento sempre fazer um bocado a ligação e a ponte a outros aspectos da cultura popular, nomeadamente com a literatura de ficção cientifica ou com filmes”, aponta o cientista, acrescentando que está a contar que “seja uma coisa virada para este tipo de temática”.

O astrobiólogo assegura que há uma série de pontes de contacto e de inspiração mútua que facilitam a interacção entre a ficção científica e os desenvolvimentos científicos. “Do ponto de vista de exploração espacial e das ciências lunares, que é a área que eu estou inserido, numa perspectiva mais ampla há um historial bastante grande de ligação entre a ficção científica e a investigação, mas mesmo do ponto de vista de ciência em geral há uma série de pontos curiosos de contacto”, refere.

Um dos exemplos mais curiosos que há é sobre quando se começaram a fazer as primeiras experiências com os músculos das pernas de rã e com o uso de electricidade. Aí verificou-se que quando se aplicava uma corrente eléctrica em pernas de rã estava-se a induzir a contracção muscular e o movimento da perna, fazendo que as experiências que foram feitas à posteriori com cadáveres humanos confirmassem que, submetendo a electricidade, induzia-se este tipo de contracção muscular. Este tipo de investigação foi “uma coisa completamente exótica e muito badalada” na altura, e o facto de terem sido noticiados esses avanços de investigação, acabou por levar a escritora Mary Shelley a escrever o clássico ‘Frankenstein’. “O aparecimento do ‘Frankenstein’ está directamente ligado a estas primeiras experiências da compreensão da corrente eléctrica e a maneira de como a corrente eléctrica conseguia induzir a contracção de músculos”, conta André Antunes.

Inspiração em clássicos

“Acaba por acontecer um fenómeno curioso, em que algumas décadas mais tarde temos um desenvolvimento científico que é bastante importante e bastante relevante, que está directamente ligado ao facto do investigador que desenvolveu esta nova invenção ter lido o clássico ‘Frankenstein’ e ter sido muito influenciado por isso, e o desenvolvimento que eu estou a falar é o desenvolvimento do pacemaker”, acrescentou o cientista.

Este fenómeno simbiótico social de alguém poder ler esta obra e ser estimulado pelas experiências cientificas dá aso a que se possa seguir medicina e estudar especificamente a interacção do corpo humano com a electricidade, acabando por desenvolver uma tecnologia que é importante e revolucionária nos dias de hoje.

“Ás vezes as pessoas perdem um bocado esta noção do quão importante isto é, porque temos bastante ficção cientifica nos dias de hoje, e podendo ler de tudo damos algumas coisas como adquiridas”, nota. “Quando lemos acerca de naves espaciais ou de viagens ao espaço ou à lua, é curioso notar que estes são normalmente livros clássicos de ficção cientifica e são, de facto, muito mais antigos do que imaginamos à primeira vista e que têm, sem dúvida, um papel importantíssimo pois conseguem prever ou antever desenvolvimentos científicos que só surgem décadas ou séculos mais tarde”, refere Antunes.

“Outra ligação é o clássico de Júlio Verne ‘Da Terra à Lua’, que inspirou as missões da NASA que colocaram os primeiros humanos ma lua. Nesta obra há uma série de pontos de contacto, como os cálculos que Júlio Verne fez na altura, que estavam comprovadamente certos, tal como toda a maneira como foi organizada a missão [do homem à lua], que foi grandemente inspirada pelo clássico da literatura”, conclui.

A sessão tem início marcado para as 18h30.