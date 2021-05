Asa do acidente de Floersch em Macau voltou a casa pela mão de Rodrigo Brum

Antigo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau devolve à Van Amersfoort Racing “a última peça que faltava”. Aparatoso acidente de Sophia Floersch aconteceu no Grande Prémio de Macau de 2018.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A asa dianteira do acidentado carro de Sophia Floersch durante o Grande Prémio de Macau de 2018 só chegou às mãos da equipa Van Amersfoort Racing dois anos e meio depois, no passado fim-de-semana, no Autódromo de Portimão, no Algarve, em Portugal, pela mão do antigo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Rodrigo Brum.

“É uma história que não tem história”, começou por dizer Rodrigo Brum ao PONTO FINAL, explicando em seguida, por entre risos, depois de alguma insistência. “Na altura do acidente da Sophia Floersch estava na bancada a assistir à corrida. Enviei o vídeo do acidente a um amigo, engenheiro mecânico. Ele liga de volta completamente preocupado. Eu não sabia, mas ele trabalhava precisamente para a Van Amersfoort Racing, mas por motivos que não me recordo não pôde vir a Macau naquele ano”.

A equipe holandesa correu com Sophia Floersch no Grande Prémio de Macau de 2018, quando sofreu um aparatoso acidente com Jehan Daruvala da Carlin na curva do Hotel Lisboa. O seu carro saiu descontrolado da pista e foi embater no bunker dos fotógrafos de pista. Vários fotógrafos e delegados ficaram feridos e Floersch fracturou a coluna, mas voltou a correr com a Van Amersfoort Racing cinco meses depois, no então novo Campeonato Europeu Regional de Fórmula. Inclusive, voltou a Macau em 2019, mas correu por outra equipa e obteve um resultado modesto.

Com o acidente, alguns dos destroços do carro desapareceram. Mais tarde, a equipa encontrou esses destroços, inclusive a asa dianteira do carro de Fórmula 3 à venda em sites de leilões e vendas online. Como os pedaços do carro foram levados “sem permissão”, a Van Amersfoort Racing pediu à comissão organizadora do Grande Prémio de Macau e às autoridades policiais locais para envidar esforços na recuperação das peças perdidas.

“Como já estava dentro de toda a conversa desde o início e estava em Macau, naturalmente a equipa pediu-me para ajudar na recuperação das peças e guardá-las até que fosse oportuno entregá-las de volta”, explicou Rodrigo Brum, que revelou ainda que, numa das idas a Portugal, acabou por levar consigo as peças mais pequenas, “mas a asa era muito grande e não a levei”.

Uma asa fora do formato

O português terminou o seu serviço enquanto Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau em Outubro de 2020. Ficou por Macau mais dois meses, até que regressou a Portugal a 20 de Dezembro, levando consigo a asa dianteira do carro de Sophia Floersch. “A asa era demasiado grande, mesmo que muito leve, para ter sido levada antes. Ao chegar a Lisboa, falei com o meu amigo engenheiro e aguardava até ao dia em que alguém da equipa viesse resgatá-la”, referiu Brum.

Este fim-de-semana que passou tudo ficou resolvido. A equipa, apesar de não ter feito escala em Lisboa, como primeiramente estava acordado, conseguiu voo directo para Faro. Rodrigo Brum acabou por ser convidado para um jantar no Algarve que nada tinha a ver com o assunto e levou a asa consigo. “Mera coincidência. Fui para o Algarve a convite para outra situação e acabei por passar lá o fim-de-semana. Depois, hilariante, foi a forma como entrei no autódromo. Explicar à polícia que ia só ali para entregar uma asa dianteira de um carro acidentado no Grande Prémio de Macau em 2018, no meio de tantas restrições devido à Covid-19. Que momento”, confidenciou a rir-se, Rodrigo Brum.

A Van Amersfoort Racing, assim que colocou as mãos no objecto perdido, publicou logo das suas redes sociais o inusitado encontro. “Reunidos em Portimão, dois anos e meio após o acidente de Sophia Floersch em Macau. Aqui está uma história que não foi contada antes: a asa dianteira na foto separou-se do carro durante o acidente de Sophia em 2018, após o qual a asa desapareceu misteriosamente do local. Hoje foi trazida enquanto estávamos em Portugal, no autódromo em Portimão, para a primeira volta do Campeonato Aberto da Eurofórmula. Obrigado Sr. Brum por trazer para casa a última peça que faltava!”, escreveu o patrão da equipa, Fritz Van Amersvoort, nas redes sociais.

Um final feliz que já teve diversas repercussões na comunicação social mundial.