Zonas habitacionais, espaços verdes e colinas da cidade preocupam população

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Foi divulgado na passada sexta-feira o relatório final da consulta pública sobre o projecto do Plano Director. Segundo o documento, a maior parte da população está preocupada com as zonas destinadas à habitação, espaços verdes e à conservação ecológica. Foram também divulgadas as conclusões da consulta pública sobre a Linha Leste do Metro Ligeiro, que mostram que o plano conta com a aprovação da população.

A população de Macau mostra-se preocupada com as zonas habitacionais, espaços verdes e conservação ecológica, bem como a Colina da Penha e a Colina da Guia, revela o relatório final da consulta pública sobre o projecto do Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040), tornado público pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte (DSSOPT).

Entre os 10 assuntos e tópicos específicos que mais preocupam a população do território estão temáticas como zonas habitacionais, zonas de conservação ecológica, aumento de espaços verdes e de lazer, o Alto de Coloane, os novos aterros, a Colina da Penha e a Colina da Guia, entre outras preocupações. Com menos preocupação, mas não menos importante, surgem as zonas comerciais, zonas industriais, a promoção da renovação urbana ou a salvaguarda do património cultural.

Durante o período da consulta pública foram apresentadas, no total, 1.265 opiniões, as quais foram compiladas e subdivididas em 4.939 tópicos. Foram ainda distribuídas em três níveis (oito categorias, 43 assuntos e 116 tópicos específicos), de acordo com os conteúdos do documento de consulta, com vista a realizar pormenorizadamente a sua análise. Entre as 4.939 opiniões, 1.950 são concordantes, 884 são discordantes e 2.105 são denominadas “neutras/outras”.

Em conformidade com o disposto na Lei do Planeamento Urbanístico e a respectiva regulamentação, após publicação do relatório final da consulta pública, a DSSOPT envia ao Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) os respectivos documentos, para efeitos de emissão de parecer sobre o assunto, no prazo de 60 dias a contar da data da sua recepção. Tendo em consideração as opiniões públicas e os pareceres do CPU, a DSSOPT elabora, no prazo de 90 dias, a contar da data da sua recepção, o relatório final, o qual é submetido ao Governo da RAEM para efectuar os trabalhos ulteriores nos termos dos procedimentos legais competentes.

A consulta pública sobre o Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040) decorreu, como é habitual, durante um período de 60 dias, entre 4 de Setembro e 2 de Novembro do ano passado. Após a compilação, classificação e análise das opiniões e sugestões apresentadas, o documento pode agora ser consultado no portal do Governo da RAEM e na página electrónica da DSSOPT ( https://www.dssopt.gov.mo/pt/masterplan ).

Linha Leste do Metro Ligeiro tem aval da população

Após 60 dias, a população de Macau concordou, no geral, com a construção da Linha Leste do Metro Ligeiro de Macau, conclui-se dos resultados da consulta pública sobre assunto agora revelados pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau (MLM).

O respectivo relatório final para servir como referência aos diversos sectores da sociedade, refere que foram recebidos 91 formulários de opiniões válidos, entre os quais 216 opiniões relacionam-se com a Linha Leste do Metro Ligeiro.

Os dois temas que mereceram mais atenção foram a “concepção de estações” e a “solução do traçado”. Quanto ao aspecto de concepção de estações, houve uma maior concentração sobre a optimização da interligação entre as estações e as instalações de transportes públicos circundantes, tendo a população sugerido, por outro lado, a criação de espaço comercial nas estações. Já em relação ao traçado, o público consultado preocupa-se com a extensão da rede do Metro Ligeiro, âmbito de serviços e forma de construção, entre outros. Outros temas que mereceram a atenção da população estão relacionados com o orçamento e prazo de execução de obras ou, por exemplo, com o sistema de Metro Ligeiro e a protecção ambiental.

Depois de ter organizado e estudado as opiniões recolhidas, a equipa responsável pelo projecto irá agora, sob a base já existente, aprofundar e aperfeiçoar mais ainda a solução do traçado, que passa por propor um ajuste na instalação dos equipamentos de algumas estações e do seu acesso na próxima fase. “Aquando da concretização dos pormenores de concepção, a fim de melhorar a utilização dos recursos de solos e aumentar os espaços verdes, bem como reforçar a ligação entre as estações e os edifícios vizinhos”, pode ler-se no comunicado de imprensa divulgado.

A MLM vai submeter a integração dos resultados da consulta sobre o projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro ao Governo da RAEM de modo a servir de referência para os trabalhos posteriores. Os cidadãos podem ter acesso ao relatório integral, descarregando-o em http://www.mlm.com.mo.

A.V./G.L.P.