Universidade de Macau promove fórum sobre a interdisciplinaridade nas artes e na vida

FOTOGRAFIA: UNIVERSIDADE DE MACAU

A Faculdade de Letras e Humanidades (FAH) da Universidade de Macau (UM) realizou recentemente o segundo Fórum de Humanidades de Macau com a participação do professor Pan Gongkai, ex-presidente da Academia Central de Belas Artes (CAFA) e ex-presidente da Academia de Artes da China (CAA). Durante o evento, Pan GongKai proferiu uma palestra sobre a busca da interdisciplinaridade nas artes e na vida.

Na palestra, presidida pelo director do Centro de Artes e Design da UM, Leong Lampo, Pan Gonkai afirmou que “a criação interdisciplinar deve ser baseada na experiência e treinamento do artista em um determinado campo, e que essa experiência acabará por influenciar todos actividades criativas interdisciplinares”.

O professor acredita que a tecnologia e as humanidades são as duas ‘asas’ da civilização humana e que devemos promover o desenvolvimento das humanidades numa era de rápidos avanços tecnológicos.

Baseando-se na sua experiência em pintura chinesa, história da arte moderna chinesa e design arquitetónico, Pan notou ainda que “uma pintura a tinta chinesa, uma reflexão filosófica sobre arte, uma obra de arte conceitual, um projecto arquitectónico ou mesmo a gestão de uma universidade podem todos serem considerados como uma forma de criação artística que pode se beneficiar de uma abordagem interdisciplinar”.

Pan explicou a interdependência entre a teoria e prática, enfatizando que as habilidades de aprendizagem autodirigida são a chave para o sucesso. Sobre a percepção internacional do actual estado da arte chinesa, o professor explicou as razões culturais pelas quais a Pintura Literati tem sido frequentemente mal compreendida por estudiosos e sinologistas ocidentais