Sulu Sou reitera pedido para que associações divulguem publicamente as suas contas

Depois de ver chumbada uma moção para a realização de um debate sobre as contas das associações subsidiadas pelo Governo, Sulu Sou apresentou desta feita uma interpelação escrita sobre o tema. O democrata fala em falta de transparência das grandes associações.

Sulu Sou apresentou uma interpelação escrita ao Governo para exigir que as associações locais subsidiadas pelo Governo não ocultem as suas contas. O deputado democrata assinala que o Executivo deve cumprir “rigorosamente” o que está disposto na lei que regula o direito de associação, que prevê que o Chefe do Executivo estabeleça um valor e, se as associações receberem subsídios ou outros contributos de natureza financeira de entidades públicas num valor superior àquele fixado pelo Chefe do Governo, têm de publicar anualmente as suas contas no mês seguinte àquele em que elas forem aprovadas. Em 21 anos da RAEM, nenhum Chefe do Executivo fixou esse valor, o que faz com que as associações subsidiadas ocultem as suas contas, indica Sulu Sou.

“Ao longo dos últimos 21 anos, apesar das repetidas críticas da sociedade, o Governo tem ignorado os requisitos legais relevantes, permitindo que as associações fugissem à responsabilidade legal de transparência nas suas contas de subsídios”, afirma o democrata.

O deputado salienta que o foco desta controvérsia não tem a ver com a contribuição para a sociedade de cada associação, mas sim “se o Governo da RAEM administrou ou não a associação de acordo com a lei”. Além disso, diz Sulu Sou, “uma vez que as sociedades solicitem subsídios governamentais, devem estar preparadas para serem sempre escrutinadas de acordo com a lei, de modo a assegurar que os recursos financeiros públicos sejam utilizados de forma mais precisa, adequada, urgente e progressiva”.

“Devemos dar o nosso melhor para assegurar que os recursos financeiros públicos são utilizados de forma mais precisa, adequada, urgente e progressiva, de modo a reconstruir uma sociedade civil com concorrência leal, distribuição saudável e motivação para o auto-desenvolvimento”, destaca o vice-presidente da Associação Novo Macau.

Nesse sentido, o democrata pede que o Governo responda a três questões. Sulu Sou começa por perguntar se, para o Executivo, o disposto na lei que regula o direito de associação tem sido colocado em prática. Por outro lado, Sulu Sou pergunta porque é que o Governo “continua a permitir que grandes associações contornem as suas obrigações estatutárias de serem transparentes no que toca às suas contas”. Por fim, Sulu Sou questiona quando é que o Governo vai obrigar a que as associações subsidiadas tornem as suas contas públicas.

Recorde-se que na passada quinta-feira Sulu Sou apresentou, na Assembleia Legislativa (AL), um pedido de debate sobre este mesmo tema. Porém, os deputados do hemiciclo chumbaram a iniciativa do democrata.