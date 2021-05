Renminbi digital seria positivo a longo prazo, aponta consultora

A utilização do renminbi digital seria benéfico para a indústria dos casinos de Macau, indicou um relatório divulgado na sexta-feira pela consultora Sanford C. Bernstein. A moeda digital chinesa poderia ser, a longo prazo, a “cereja no topo do bolo” para o sector do jogo.

Se fosse permitido o uso em Macau de uma versão digital do renminbi, isso traria benefícios a longo prazo, é o que antevê a consultora Sanford C. Bernstein num relatório divulgado na passada sexta-feira e citado pelo portal GGRAsia, que diz que durante o mês de Abril se verificou que Macau estava a considerar alterar o quadro legal para permitir a possibilidade de utilização experimental de uma moeda digital. Nessa altura, não foi detalhado se a moeda digital poderia vir a ser utilizada nos casinos.

Recorde-se que, no início de Dezembro do ano passado, a Bloomberg escreveu que vários operadores de casinos de Macau disseram ter sido abordados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) “nos últimos meses” para discutir a viabilidade da utilização do yuan digital na compra de fichas de jogo. A agência adiantou que muitos ‘junkets’ ponderam deslocar os seus recursos para outros mercados caso seja implementada a utilização do e-yuan na compra de fichas nos casinos.

A notícia foi prontamente desmentida pela DICJ, que garantiu que não houve qualquer tipo de abordagem junto das seis operadoras de jogo para a utilização de moeda digital chinesa nos casinos de Macau.

Uma vez que a maioria das apostas nos casinos de Macau é feita em dólares de Hong Kong e a maior parte dos jogadores ser do interior da China, a introdução do renminbi digital poderia facilitar o fluxo de dinheiro e fazer com que tivessem de ser os ‘junkets’ a intermediar os negócios. Isto, segundo Vitaly Umansky, analista da Sanford C. Bernstein, “seria um motor positivo para o crescimento estável e contínuo dos segmentos de jogo de massas e de massa ‘premium’”.

“O renminbi digital poderia ser a cereja no topo do bolo para melhorar a experiência dos jogadores”, acrescentou a consultora, assinalando que a introdução do renminbi digital poderia significar a redução de custos significativos para os casinos: “Imagine-se que não há filas de espera nos ATM, não há balcões de câmbio, não há locais para gerir as trocas de dinheiro por fichas ou para contar dinheiro”. Seria possível jogar instantaneamente com o renminbi digital ou seria até possível eliminar a necessidade das fichas de jogo.

Com esta possibilidade, não seria necessária ligação à internet, já que “uma ficha digital ‘hardware’ – mais pequena do que uma ficha de casino – seria apenas o necessário para uma viagem à Macau do futuro”, sublinhou a consultora.

A Sanford C. Bernstein lembrou ainda que o Governo Central da China realizou “oito rondas de programas de testes para renminbi digital, nas quais participaram mais de 1,2 milhões de pessoas em dez cidades e regiões”. Nem Macau nem Hong Kong participaram nestes ensaios, mas Shenzhen esteve envolvido.

Esta não é a primeira vez que a Sanford C. Bernstein destacou a hipótese da introdução do renminbi digital. Já em Janeiro deste ano a consultora tinha apresentado um relatório em que dizia que a adopção deste sistema para a transacção de fichas de jogo poderia, a longo prazo, beneficiar o jogo de massas e de massas ‘premium’, uma vez que os processos de transferência de dinheiro transfronteiriço para consumidores chineses do continente seriam mais fáceis. Na altura, a consultora disse ainda que a medida poderia permitir um maior escrutínio e controlo por parte do Governo Central sobre os fluxos de dinheiro.

A.V.