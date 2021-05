Novo Macau alerta para falta de protecção dos trabalhadores

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

No Dia do Trabalhador, a Associação Novo Macau divulgou um comunicado em que critica o Governo por ainda não ter colocado em vigor uma Lei Sindical. Na nota, a associação democrata pede ao Executivo que cumpra a promessa e elabore legislação que proteja os trabalhadores.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador, a Associação Novo Macau divulgou um comunicado em que alerta para a falta de protecção dos trabalhadores em tempos de pandemia e fala da necessidade de uma Lei Sindical. A associação democrata diz que o Governo “despreza a responsabilidade constitucional imposta pela Lei Básica, bem como a responsabilidade pelas Convenções Internacionais do Trabalho” e pede que se iniciem “imediatamente” os trabalhos legislativos da Lei Sindical.

A associação lembra que este foi o segundo Dia do Trabalhador desde que começou a pandemia e que a “economia de Macau continua a sofrer”. Os democratas dizem que as licenças sem vencimento se tornaram uma forma de “desemprego oculto” e que a ausência de uma Lei Sindical é “preocupante”, uma vez que leva “à falta de protecção dos direitos dos trabalhadores quando estes enfrentavam redução salarial, cessação do pagamento, despedimento ou substituição sob o pretexto da recessão económica”.

A Novo Macau recorda que, à luz da lei laboral, não há obrigação de os empregadores informarem as autoridades para efeitos de fiscalização e também não há limite máximo para a duração do período da licença sem vencimento. As licenças sem vencimento, diz a associação, levam à “perda dos direitos dos empregados aos fins-de-semana, da remuneração obrigatória durante as férias e mesmo salário mínimo”.

“Insistimos que o Governo deve colmatar a lacuna legal do regime de férias sem remuneração por tempo indeterminado, tal como o estabelecimento de um limite máximo para a duração do regime de férias sem remuneração”, pede a associação liderada por Icy Kam e cujo Sulu Sou é vice-presidente. Isto porque, na opinião dos democratas, “os trabalhadores devem ter o direito, por lei, de rescindir razoavelmente o contrato e de receber uma indemnização quando o regime de férias sem remuneração exceder o limite legal”.

Além disso, a associação diz que deve existir uma norma que faça a distinção entre a licença sem vencimento a pedido do trabalhador e a licença sem vencimento a pedido do empregador, “para que os benefícios para ambas as partes possam ser bem preservados”.

Nesse sentido, a Novo Macau fala na necessidade de uma Lei Laboral na região. “Sem a protecção legal, os trabalhadores estão sempre na posição mais desfavorecida quando se tratava de negociar com os empregadores”, lê-se no comunicado.

“Nós, por este meio, criticamos o facto de o Governo ter deixado em branco a Lei Sindical durante mais de 21 anos”, aponta a associação, exigindo: “Instamos o Governo a iniciar imediatamente a consulta pública [sobre a Lei Sindical], a cumprir a sua promessa na legislação, para que possamos proteger os direitos dos trabalhadores e defender a justiça social”.

Recorde-se que o Governo quer lançar a consulta pública sobre a Lei Sindical até ao final deste ano. Neste momento, o plano legislativo está a ser discutido pelo Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), que prometeram apresentar as suas opiniões no último trimestre do ano.