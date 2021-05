Fotografias de Gonçalo Lobo Pinheiro servem de inspiração para decoração de skates

Três fotografias de Gonçalo Lobo Pinheiro vão estar presentes em pranchas de skate e em ‘merchandising’ da marca chinesa Maven Skateboards. O fotojornalista português do PONTO FINAL alia-se à marca de Xangai e também à loja EXIT, estabelecida em Macau em 2019, para o lançamento da colecção “My City”, com a combinação de elementos locais sino-portugueses.

O projecto tem como objectivo “impulsionar a cultura do skate no território, elevando o desporto citadino, que agora passou a ser olímpico com estreia marcada para Tóquio, no próximo mês de Julho”, lê-se no comunicado de imprensa.

A colecção “My City” é composta por três fotografias de Gonçalo Lobo Pinheiro, tiradas em locais emblemáticos de Macau, como as Ruínas de São Paulo, o hotel Grand Lisboa e a calçada portuguesa do Largo do Senado. As fotografias a preto e branco estão plasmadas em t-shirts e nas pranchas de três skates.

Gonçalo Lobo Pinheiro vive em Macau há 11 anos e publicou, em 2015, “Macau 5.0 | 澳門 5.0 | Macao 5.0”, o seu primeiro livro de fotografia. Já este ano, lançou “Desvelo • 關愛 • Zeal”.