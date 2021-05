Eleições para a AL na origem da renúncia de Coutinho ao Conselho das Comunidades

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Depois de ter renunciado ao cargo de conselheiro das Comunidades Portuguesas, em Fevereiro, sem dar explicações, José Pereira Coutinho justificou agora, à Rádio Macau, que a decisão teve a ver com as eleições legislativas de Macau, que se vão realizar em Setembro.

À emissora, o deputado indicou que conversou com os restantes conselheiros e que chegaram à conclusão de que, tendo em conta o volume de trabalho, “seria importante haver continuidade e estabilidade nos trabalhos do conselheiros”, daí que tenha abandonado o cargo. “Este novo Chefe do Executivo é mais exigente, decide mais. Há mais coisas em que temos de pensar e isso exige mais dedicação e empenho”, disse o deputado.

No Dia do Trabalhador, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) sublinhou, também à Rádio Macau, a importância da Lei Sindical. “Enquanto não tivermos a regulamentação do artigo 27 da Lei Básica, nomeadamente a Lei Sindical e a negociação colectiva, os trabalhadores vão ficar prejudicados”, indicou José Pereira Coutinho.

“Veja-se os trabalhadores das seis concessionárias do sector do jogo, onde milhares de trabalhadores estão a trabalhar em regime de meio mês em que são obrigados a tirar férias não pagas que, de acordo com os Serviços Laborais, deviam ser feitas em harmonia com o empregador, mas o facto é que não há harmonia nenhuma: Eles [os trabalhadores] são obrigados a tirar férias e se não aceitarem são despedidos, porque a lei laboral permite o despedimento sem justa causa, mediante o pagamento de uma indemnização”, comentou Coutinho citado pela emissora, acrescentando que é também necessária uma revisão à lei laboral, para que seja contemplado o pagamento de subsídios de turno para os trabalhadores dos casinos.