CAEAL diz trabalhadores da Função Pública têm de cumprir todos os deveres

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) realçou ao início da noite da passada sexta-feira que, “salvo disposição legal em contrário, todos os trabalhadores da Função Pública gozam do direito de propositura e podem exercer direito de voto nas eleições para a Assembleia Legislativa”. Recorda ainda que, “em determinadas entidades públicas, os trabalhadores têm de manter neutralidade política, à luz da regulamentação das leis especiais existentes e vigentes há bastante tempo, como o estatuto do pessoal de cada entidade, pelo que, os trabalhadores sujeitos às mesmas devem já ter tomado conhecimento e observado as respectivas disposições legais”.

A CAEAL sublinha ainda que a subscrição da constituição de uma comissão de candidatura pelos eleitores é uma tomada de posição política aberta, representativa da sua vontade de se integrar na respectiva comissão de candidatura como seu membro, representativa do seu apoio à lista de candidatura apresentada pela mesma, bem como da sua vontade de participar e apoiar as respectivas actividades de campanha eleitoral.

Sendo diferente do direito de propositura, o direito de voto é um direito cívico de todas as pessoas. Todos os eleitores, inclusivamente os magistrados e os militarizados das Forças de Segurança de Macau, podem votar no dia das eleições, sendo o seu voto mantido em absoluto segredo.

O pessoal regulado por lei especial, lembra a CAEAL, caso se coloquem dúvidas quanto à questão de poder ou não participar em qualquer actividade política, deve consultar o serviço público a que pertence, para conhecer os seus deveres legais.

Em finais de Março, a CAEAL já tinha enviado ofícios a todas as entidades públicas e equiparadas, no qual era explicado e salientado a necessidade do cumprimento do dever de neutralidade, assim como a necessidade de transmitir claramente a respectiva mensagem aos subordinados, nomeadamente o dever de manter neutralidade, no exercício das suas funções, de abster-se da afixação ou exibição, nos locais de trabalho, de quaisquer símbolos, autocolantes ou outros elementos com finalidades de propaganda eleitoral, e de abster-se de aproveitar o tempo e o espaço de trabalho para fazer propaganda ou angariar votos no exercício das suas funções.