Artiste Loft incentiva procura de arte em locais inconvencionais

Artiste Loft é uma nova companhia fundada este ano por Veronica Kok e Eddie Cheong e visa ser uma plataforma para os artistas locais, amadores ou profissionais, mostrarem os seus trabalhos. Situado no 5.º andar do FIT Centre, no espaço de escritórios partilhados. Neste seu primeiro evento, intitulado ‘East Meets West’ na quarta-feira, vão ser destacados dois artistas, especializados em pintura chinesa e na criação de trabalhos de cerâmica, e estará patente ao público em geral, durante um só dia.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Veronica Kok e Eddie Cheong são os fundadores da plataforma de artistas Artiste Loft, criada este ano e que tem o objectivo de ajudar os artistas locais a mostrarem os seus trabalhos de forma a integrar a arte ao dia-a-dia da população, mesmo sem ter uma formação artística.

Inspirados pelas suas visitas às exposições de arte, surgiu a ideia de expor trabalhos de arte em locais considerados banais ou de passagem, onde as pessoas se juntam para socializar, comprar um café, ou até a fazer uma sessão de yoga. A ideia é vulgarizar o conceito dos espaços onde normalmente se faz a apreciação de arte. “Até a fazer compras numa loja se pode, conjuntamente, apreciar arte, sem ser necessário deslocar-se a uma galeria de arte”, descreve o comunicado de imprensa deste recente projecto, que vai decorrer durante o dia de amanhã, das 12h30 até às 19h30.

Neste primeiro evento do Artiste Loft, que vai decorrer no 5º andar do FIT Centre, vão ser mostradas seis obras de pintura chinesa da Katherine Chan e oito obras de cerâmica de Sou Leng Fong, ambas entusiastas artísticas de Macau.

“Esta é a nossa primeira exposição e vamos fazer o evento no quinto andar no FIT Centre, na zona de escritórios partilhados, que é basicamente um sitio de ‘co-working’”, começa por explicar a fundadora Veronica Kok. “Escolhemos este sitio pouco usual para uma exposição porque queríamos integrar a arte e trabalhos de arte, num contexto em que nos inserimos no dia-a-dia, e como passamos uma grande parte do nosso dia num escritório achamos ideal”, acrescenta.

O local da exposição, como descrito pela fundadora, que é formada em Recursos Humanos e é proprietária de uma agência de recrutamento, recorre ao seu local de trabalho. “O objectivo desta exposição é mostrar às pessoas que elas não precisam de se deslocar a uma galeria de arte para poderem apreciar arte, porque, a meu ver, a arte está em todo o lado, ao nosso redor, no nosso trabalho e até em coisas mundanas, como nos locais onde menos esperamos, como nos cafés, nas lojas, nos ginásios, entre outros”, reitera.

Em termos de trabalhos nesta mostra vão estar 14 em exibição. “Não teremos muitas obras pois este espaço é um escritório partilhado, portanto é limitado, mas teremos seis pinturas chinesas e oito peças de cerâmica, feitos por duas artistas, a Katherine Chan e a Sou Leng Fong”, prosseguiu.

Em relação a como escolheu estas duas artistas, a fundadora responde sem pudores. “Escolhi as duas porque são minhas grandes amigas. Quis dar-lhes esta oportunidade porque, no exemplo da Katherine, sei o esforço que ela tem feito no panorama das artes, e tendo já trabalhado com ela, confio no que ela tem a oferecer, além de que quero muito apoiar os artistas locais, que infelizmente, não têm em Macau muitas plataformas para mostrar os seus trabalhos devido à logística que é necessária para tal”, lamentou.

Em relação ao futuro, a fundadora aponta que pretende continuar a fazer eventos em locais que normalmente não albergam eventos de arte e que sejam conciliatórios com o nosso dia-a-dia. Veronica Kok assinala também a importância de um artista, em tempos de pandemia, poder ver as oportunidades num ambiente de risco. “Eu vi mais exposições de arte durante este período do que eu já tinha visto antes, porque estando ‘presa’ em Macau é natural que todos nós precisamos de reconectar com as pessoas e ir a eventos, seja de que natureza for”, conclui.