A simbiose do cidadão e a cidade em exposição nas Oficinas Navais

A Exposição Colectiva das Artes Visuais de Macau, organizada pelo Instituto Cultural, está a decorrer no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais No.1, com uma selecção de obras de artistas locais. A exposição, aberta ao público até dia 13 de Junho, apresenta uma grande variedade de talento local no campo das Artes Visuais. Incluída no grupo de participantes está a artista Custódia Lai Yon Kong de Sousa, que falou um pouco ao PONTO FINAL acerca das suas duas obras de escultura expostas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No ano passado, em Julho, o Instituto Cultural (IC) lançou um desafio à população com o objectivo de promover a criação de artes visuais locais e a identificação de talentos. Esta exposição, que se tornou num evento cultural icónico no sector das artes visuais a nível local e numa plataforma para os artistas de Macau mostrarem o seu talento e criatividade, instou a população a submeter os seus trabalhos artísticos, no máximo de três por pessoa, no âmbito das artes visuais. A organização recebeu um total de 300 peças de 180 participantes, cobrindo uma alargada lista de formas de arte, tais como pintura, fotografia, gravura, cerâmica, escultura, instalação, vídeo ou criações em interdisciplinaridade, mostrando a diversidade e criatividade do meio artístico local.

Um dos artistas com trabalhos representados é Custódia Lai Yon Kong de Sousa, engenheira civil mas artista auto-didacta, já com pelo menos duas exposições a solo na Fundação Oriente e na Fundação Rui Cunha, respectivamente.

Nesta exposição colectiva, Custódia de Sousa, participou com dois trabalhos. “Eu resolvi concorrer quando vi o anúncio, com duas peças, pois vou trabalhando à medida que posso”, começa por explicar. “Eu tenho feito já várias exposições individuais ou colectivas, então decidi concorrer a esta colectiva com duas peças de escultura para ver se seriam seleccionadas ou não”, prosseguiu.

Uma das peças submetidas pela artista foi um tributo a Macau. “Chama-se ‘Simbiose’ e é um busto em que trabalhei as Ruinas de São Paulo”, explicou, acrescentando: “Por ser uma fusão das pessoas, do cidadão com a cidade, por isso é que chamei ‘Simbiose’, e também para representar a interdependência entre a cidade e o cidadão, neste caso especial de Macau”. O material usado foi a massa epóxi, que quando composta por duas partes faz uma reacção química, endurecendo ao ar, sem precisar de ir ao forno. Na segunda peça usou o mesmo tipo de material, mas com outro tipo de acabamento “Aqui usei um tecido endurecido e dei o nome de ‘Voando’ à peça, porque é inspirada numa fusão entre as Apsaras, que são deusas esvoaçantes, provindas do budismo, muito elegantes, que cantavam e tocavam, elevando o espírito das pessoas”, refere. “Como eu gosto muito de bailarinos e de dança em geral, inspirei-me numa fusão de Apsaras com uma dançarina de ballet”.

A engenheira frisa que embora não tenha especialização de escultura, é uma amante das artes plásticas. “Nunca aprendi nada em escola nenhuma, nem nunca tive aulas de arte de escultura, tudo o que faço vem de experiência própria”, conclui.

A exposição, patente no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais n.1, vai decorrer até dia 13 de Junho.