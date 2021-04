Recuperação da MGM China foi moderada no primeiro trimestre

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A MGM China reportou ontem de manhã um aumento de 9% na receita líquida para 2,36 mil milhões de patacas no primeiro trimestre deste ano, embora os resultados representem uma ligeira redução de 3% da receita de 2,42 mil milhões de patacas do último trimestre de 2020. A MGM Resorts referiu ainda que a sua subsidiária de Macau registrou EBITDA de propriedade ajustado de 40 milhões de patacas no mesmo trimestre, melhorado de uma perda de EBITDA de 175 milhões no período homólogo de 2020, ainda assim abaixo 376 milhões de patacas do final do ano passado. Reflectindo os avanços recentes feitos nos segmentos de massa e VIP de Macau, a MGM China viu um aumento de 23% em jogos de mesa no piso principal para 1,8 mil milhões de patacas, mas um declínio de 28% em jogos de mesa VIP para 623 milhões de patacas. A empresa observou que a sua retenção no mercado de massa foi menor do que no mesmo período do ano passado.

Bill Hornbuckle, director-executivo da MGM Resorts, afirmou que a MGM China “continuou a superar o ritmo gradual de recuperação do mercado mais amplo de Macau” em 40% dos níveis pré-pandémicos contra 33% para o mercado como um todo. O executivo também elogiou o desempenho mais amplo do grupo, que sofreu um declínio anual de 27% na receita líquida para 12,8 mil milhões de patacas, mas uma ligeira melhora de 11,9 mil milhões do quatro trimestre de 2020. O prejuízo líquido de 2,6 mil milhões de patacas foi inferior ao lucro de 6,4 mil milhões no primeiro trimestre do ano passado, mas melhorou de um prejuízo de 3,6 mil milhões de patacas nos três meses finais de 2020. “Estamos satisfeitos com o progresso significativo que fizemos em várias frentes neste trimestre”, notou Hornbuckle, que revelou que os resultados em Las Vegas melhoraram significativamente.