Qualidade do ar na Grande Baía melhorou, mas os riscos persistem

Fotografia: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Mais de 70 milhões de pessoas vivem na área da Grande Baía de Cantão-Hong Kong-Macau. A poluição do ar é um grande problema de saúde pública nesta região, como um pouco por toda a China. Embora as recentes reduções de emissões tenham reduzido a exposição a alguns poluentes, outras emissões aumentaram e os riscos à saúde persistem. Um estudo recente publicado pela Conibear sugere que as políticas destinadas a reduzir o uso de combustível sólido residencial e as emissões de fertilizantes agrícolas em áreas rurais fora da área da Grande Baía poderiam melhorar a qualidade do ar tanto dentro da área da Grande Baía quanto em toda a China. Para chegar a essas conclusões, os investigadores realizaram uma análise quantitativa de vários cenários de políticas de qualidade do ar e o seu impacto potencial. Para isso, combinaram um modelo regional de transporte de produtos químicos com um modelo epidemiológico para simular os cenários e estimar as taxas de exposição e efeitos sobre a saúde resultantes.

Nas simulações, a substituição de 50% do uso de combustível sólido residencial – como a queima de lenha para cozinhar e aquecimento – por gás liquefeito de petróleo fora da área da Grande Baía reduziu a exposição das pessoas a partículas finas (PM2,5) em 3% dentro da área da Grande Baía e 15% em toda a China. Segundo os cientistas, essa queda evitaria 191.400 mortes prematuras por ano. Enquanto isso, as simulações de uma redução de 30% nas emissões de amónia do uso de fertilizantes agrícolas fora da área da Grande Baía resultou numa redução de 3% na exposição ao PM2.5 dentro da área da Grande Baía e uma redução de 4% em toda a China, o que impediria 56.500 mortes prematuras por ano. A redução das emissões residenciais de uso de combustível sólido reduziria tanto a exposição a PM2,5 como a exposição ao ozono, mas políticas alternativas poderiam aumentar os níveis de ozono, mostrou ainda o estudo. Actualmente, não há políticas em vigor para direccionar especificamente o uso de combustível sólido residencial e as emissões agrícolas no sul da China. Os investigadores observaram que os esforços para abordar essa oportunidade exigirão cooperação em toda a região, tanto dentro quanto fora da área da Grande Baía.