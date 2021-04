Número de visitantes diários deve aumentar 20% durante a semana dourada do Dia do Trabalhador

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A expectativa é das autoridades que ontem organizaram uma visita guiada pelo posto fronteiriço das Portas do Cerco. Polícia pede que visitantes usem todas as entradas em Macau disponíveis e não se concentrem apenas numa. São esperadas mais de 30 mil pessoas por dia.

As autoridades de Macau realizaram ontem uma visita guiada ao posto fronteiriço das Portas do Cerco para dar a conhecer os preparativos para a semana dourada do Dia do Trabalhador que está prestes a iniciar.

Durante cerca de uma hora, os jornalistas forma levados a conhecer todos os procedimentos que fazem parte do processo de entrada e saída de visitantes do território. Código de saúde, medição de temperatura, fiscalização de documentação importante relacionada com a Covid-19 e, claro, os habituais processos aduaneiros.

No final, representantes de diversos departamentos governamentais explicaram aos jornalistas presentes como se irá processar o fluxo de turistas na cidade nos próximos dias. A polícia foi a primeira a falar. O chefe da Divisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Lei Tak Fei, disse que as autoridades esperam que se bata o recorde de entradas do passado dia 16 de Abril, quando Macau recebeu 382 mil visitantes. “Prevê-se que a taxa média diária de visitantes que possam entrar em Macau durante a semana dourada do Dia do Trabalho seja 20 por cento superior à maior contagem diária registada desde o início da pandemia”, previu Lei Tak Fei.

Nos últimos tempos, o número geral de turistas que têm entrado no território no mês de Março foi de cerca de 760 mil pessoas, o que representa uma média diária de 24.500. “Acreditamos que nestes próximos dias, os números diários possam andar acima das 30 mil pessoas por dia”, notou o agente da autoridade.

Para Lei Tak Fei, “o controlo eficaz da pandemia no continente e em Macau permitiu que o número de visitantes aumentasse significativamente nos últimos meses e, uma vez que as autoridades do continente não impuseram quaisquer restrições às viagens para o período de férias de 1 a 5 de Maio, espera-se que a tendência de crescimento continue”.

O chefe da Divisão de Relações Públicas do CPSP referiu ainda que a força policial vai mobilizar mais agentes para os próximos dias e pede aos visitantes que não usem apenas uma única entrada no território, “aproveitando para entrar pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e pelo posto fronteiriço da Flor de Lótus”, por forma a aliviar a pressão nas Portas do Cerco. A polícia também intensificará o patrulhamento em áreas turísticas movimentadas e implementará o controlo de multidões, se necessário.

Kong Wai I, chefe do Gabinete de Inspecção dos Portos das Alfândegas de Macau, revelou que a entidade cancelou todas as férias do pessoal nesta altura para poder ter o mais número de contingente disponível. “Reforçámos a inspecção e patrulhas aduaneiras. Estamos atentos a questões de tráfico ou de contrabando, bem como implementámos uma medida especial de triagem de veículos por número de matrícula. As travessias marítimas também estão a ser mais vistas de perto”.

Não há novidades sobre bolhas de viagens

Esta semana a Chefe do Executivo da região vizinha de Hong Kong afirmou que está a negociar com o seu homólogo de Macau, Ho Iat Seng, a possibilidade da criação de uma bolha de viagem entre as duas regiões administrativas especiais. Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, disse aos jornalistas que “não existem ainda quaisquer informações sobre o assunto”.

A responsável dos Serviços de Saúde referiu que, para o plano estipulado para a semana dourada, as autoridades sanitárias de Macau vão disponibilizar mais gente, assumindo que com o aumento de visitantes em Macau, o risco da doença surgir no território é maior. “Por isso, pedimos às pessoas que não relaxem e prestem atenção à pandemia”.

A representante da Direcção de Serviços de Turismo (DST) Liz Lam revelou que, até ontem, quase dois milhões de vouchers de hotel foram distribuídos aos turistas e cerca de 300 mil já foram resgatados, representando qualquer coisa como 333,7 milhões de patacas em descontos.

A responsável disse ainda que a taxa de reserva em hotéis situa-se em torno dos 80%. “Temos apostado na promoção com panfletos e informação diversa aos turistas. Reforçámos as inspecções e fiscalizações e, sinceramente, esperamos atrair mais turistas a Macau nos próximos tempos”, rematou a chefe do Gabinete de Relações Públicas da DST epidemia.

A representante do Conselho de Consumidores (CC) foi a última intervir na conferência de imprensa de ontem. A técnica superior Patrícia Un referiu que o organismo tem informado consumidores e turistas sobre as medidas a tomar. “As dicas foram comunicadas às autoridades na China continental que, por sua vez, as transmitiu à população”.

A mesma responsável lembrou ainda que os turistas devem optar por fazer as suas compras em lojas certificadas, bem como ter a noção de que existe em Macau um mecanismo de mediação e arbitragem em caso de conflito que tem parceria com entidades na China continental. Patrícia Un apelou ainda que “haja sempre respeito pelos direitos dos consumidores”, principalmente nesta semana dourada que se espera mais movimentada.