Nova lei pune progenitores com filhos em situação ilegal com revogação de autorização de residência

Os membros da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa levantaram ontem dúvidas quanto a medidas mais “rigorosas” que o Governo pretende implementar no novo regime jurídico de controlo de migração e das autorizações de permanência. De acordo com o presidente da comissão, Vong Hin Fai, alguns deputados questionaram o Executivo sobre a possibilidade de cidadãos estrangeiros perderem os vistos de residência caso tenham um filho menor em situação ilegal. Para além disso, o diploma, em discussão na especialidade, gerou dúvidas quanto à legalidade de retenção do passaporte de um cidadão estrangeiro em situação ilegal no território.

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, revelou ontem que a discussão da proposta de lei do novo regime jurídico de controlo de migração e das autorizações de permanência gerou uma série de dúvidas aos deputados, nomeadamente a retenção de passaportes de indivíduos em situação ilegal ou a revogação de autorização de residência a progenitores com filhos em situação ilegal.

De acordo com Vong Hin Fai, a proposta de lei prevê que progenitores com filhos menores em situação ilegal sejam devidamente responsabilizados com uma multa ou a revogação de autorização de residência no caso de não residentes. “Quando se trata de um menor que entrou ilegalmente em Macau, quem detém o poder paternal ou a tutela do menor não emancipado, encontrado em situação de imigração ilegal, é sujeito a multa. Caso o responsável seja não residente, e como está autorizado a permanecer em Macau apenas, em substituição da multa, a medida de revogação de autorização de permanência e o impedimento de requerer autorização de residência ou autorização especial de permanência por dois anos”, explicou o deputado, acrescentando que os membros da comissão questionaram o Governo sobre esta medida por entenderem que é relativamente rigorosa. “A comissão perguntou porquê da mão pesada?”, assinalou Vong Hin Fai.

Na resposta aos deputados, os representantes do Executivo justificaram ser necessário punir a negligência dos progenitores e assumiram esperar um efeito dissuasor. “A comissão colocou essa questão para saber a razão ou motivo porque em substituição de multa pode ser aplicada a medida de revogação de autorização de permanência ao responsável não residente pela situação ilegal do menor. Se os pais do menor estão autorizados a permanecer em Macau, e por causa da sua negligência o seu filho ficou numa situação de imigração ilegal, então devem ser punidos, segundo o Governo. A comissão perguntou o porquê desta mão pesada, e a explicação foi a necessidade de aplicação dessa sanção com o objectivo de obter um efeito dissuasor e para que os progenitores assumam a responsabilidade”, indicou o presidente da comissão.

Segundo o artigo 31.° da proposta de lei, os progenitores titulares de qualquer tipo de autorização de permanência devem fazer provas junto do departamento competente do CPSP ou em qualquer posto de migração do documento de viagem obtido pelo filho cujo nascimento tenha ocorrido na RAEM. “Há um prazo para esse efeito, quer dizer, deve ser cumprido um prazo de 90 dias após o nascimento, sendo esse prazo prorrogável mediante motivo justificado e consoante os casos”, explicou Vong Hin Fai, adiantando depois que esse prazo poderá ser prolongado mediante uma justificação plausível, como o actual contexto pandémico da Covid-19.

Já a retenção de passaportes de estrangeiros em processo de expulsão do território, prevista no artigo 47.° da proposta de lei, gerou algumas dúvidas entre os deputados. “Quanto à retenção do passaporte, perguntámos ao Governo porque é que há essa medida de retenção sendo o documento propriedade do indivíduo em causa. Segundo os esclarecimentos do Governo, essa medida foi introduzida tendo por base as situações que ocorreram no passado, nomeadamente a destruição do documento pelo próprio sujeito em situação ilegal quando estava em liberdade e que tinha que se apresentar periodicamente às autoridades. Como resultado, as autoridades tiveram dificuldade de entrar em contacto com as autoridades do país de origem do indivíduo em causa devido ao facto do seu documento de viagem ter sido destruído, constituindo assim um obstáculo a esses contactos. Assim, há essa necessidade de retenção do passaporte ou documento de viagem que tem por finalidade exclusiva assegurar a respectiva expulsão do indivíduo”, assinalou Vong Hin Fai.