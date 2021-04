“Macau não precisa de crescer, precisa de desenvolver”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Fernando Gomes foi um dos médicos da linha da frente, em Macau, durante a crise da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e participou na elaboração do plano adoptado pelos Serviços de Saúde para a contenção da doença no território em 2003. Em entrevista ao PONTO FINAL, o presidente da Assembleia Geral da Associação dos Médicos dos Serviços de Saúde de Macau defende que as decisões em tempos de pandemia da Covid-19 devem ser tomadas de acordo com dados científicos e acima de questões políticas ou económicas. No entanto, o médico especialista em Medicina Física de recuperação teme que o futuro de Macau esteja hipotecado devido à falta de visão política dos anteriores Executivos.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A reacção do Governo de Macau à pandemia da Covid-19 foi célere, assertiva e eficaz com o encerramento de fronteiras e casinos no início de 2020. Para além da obrigatoriedade do uso de máscaras nos transportes públicos e em espaços fechados, a imposição de observações médicas permitiu identificar e isolar atempadamente a maioria de casos importados, sendo que os Serviços de Saúde não registaram mortes relacionadas com Covid-19 ou infecção de trabalhadores da linha da frente. Há mais de um ano sem casos de infecção local, Macau iniciou a próxima etapa para um eventual regresso à normalidade com a vacinação da população. Na opinião de Fernando Gomes, esse será um dos grandes desafios para o novo director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo Iek Long.

Em 2019, os dados indicavam que a densidade populacional de Macau tinha aumentado e no final de Janeiro de 2020 são registados os primeiros casos importados, o que levou o Governo a tomar medidas rigorosas. Qual o balanço dos trabalhos ao nível de saúde pública?

Da parte de Macau penso que a estratégia foi decisiva e firme. A primeira decisão correcta que fizeram foi monitorizar a entrada de pessoas de Wuhan nos casinos de Macau com um controlo apertado. No fundo tínhamos de limitar a transmissão ou restringir a transmissão porque sabíamos que havia milhões de chineses a viajar [naquela altura] pelo mundo fora e da província de Hubei, essencialmente da cidade de Wuhan, e desses milhões falava-se que cerca de 300 mil saíram do país e em Macau não havia poucos. Foi por isso que os primeiros casos foram de facto aquela senhora de Wuhan. Penso que foi uma decisão correcta, e depois, de forma sucessiva, foram apertando e tomando decisões com coragem, acho que o Chefe do Executivo foi firme nas decisões muito apoiado com as informações da parte dos Serviços de Saúde. Na história da existência dos casinos de Macau, penso que tinham sido encerrados pela primeira no sinal 10, há dois anos, até aí os casinos de Macau mantinham-se sempre 24 sobre 24 horas em funcionamento pleno. A primeira excepção foi com o tufão depois do Hato, e no ano seguinte é que fecharam pela primeira vez os casinos. Desta vez foi uma decisão de coragem e penso que muito importante.

Tendo participado no combate ao SARS em 2003, acha que essa experiência dos Serviços de Saúde contribuiu para a contenção da pandemia num território com uma densidade populacional tão alta?

Há um provérbio chinês que diz que “sustentamos os soldados durante mil dias, só para serem usados num dia”. A vida de um médico também é assim, podemos estar anos sem grande crise ou perigosidade, mas há alturas em que a pessoa tem de estar disponível. Em 2003, começámos a ter alertas de Hong Kong sobre casos. O perigo era haver disseminação dentro do hospital, portanto tinha de haver uma primeira barreira chamada “barreira de triagem”. Era importante criarmos uma triagem de acordo com o protocolo que começou a aparecer, desde localidades, febre, sintomas e uma série de coisas que Hong Kong começou a criar, e tínhamos que criar rapidamente uma barreira nos serviços de urgência para ver se impedia a entrada dos doentes nas instalações dos serviços de urgência, porque nas doenças infectocontagiosas isso é importantíssimo, não só para salvaguardar a saúde do doente, como também a saúde dos profissionais de saúde, sem estes, os doentes não valem nada, valem para serem enterrados, no fundo. Na saúde pública as pessoas esquecem-se disso, podemos zelar pelas pessoas, mas acima de tudo dos prestadores, porque sem os prestadores não há nada. Agora, com a crise da Covid, os médicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, no fundo são fulcrais.

Macau não registou infecções entre os trabalhadores da linha da frente. Isso foi determinante para manter a pandemia à porta?

Na saúde pública em termos de pandemia essa é a melhor solução, não é varrer para o vizinho, mas sim conter [a doença] à sua porta. Noutras situações, como sabemos pela História, as pandemias que têm existido põe em ruptura qualquer sistema de saúde. Agora estamos muito melhor do que no caso da gripe espanhola, que na altura matou muitos milhões. Agora estamos muito mais bem preparados, em termos de cuidados médicos, em termos de instalações, em termos de tudo, mas não é infinito, porque não há país que aguente uma avalanche de casos, ou seja, temos de conter os casos. Não estamos a ter medo de casos, somos capazes de tratar, mas não podemos ter isso de forma massiva. Se falarmos disto em termos de guerra, seria a chamada guerra de contenção. Antes de ganhar o inimigo, temos de contê-lo à porta, e aí vamos tentar diminuir a sua capacidade de resistência à nossa resistência, e aí podemos conter, porque se for uma avalanche não dá, não há sistema de saúde que aguente. Como sabemos, na Europa aconteceu isso, Itália, França, Alemanha, Portugal idem aspas.

Na China houve casos de encerramento de cidades inteiras como Wuhan, acha que isso foi correcto?

Sim, foi correcto, só a China é que consegue fazer isso, não é? De facto, aquilo passa por cima de muitos valores que nós ocidentais defendemos.

As questões ideológicas não devem entrar nas questões de saúde pública, no sentido, de haver pessoas que criticam o uso da máscara, por exemplo, como uma imposição e uma ameaça às liberdades individuais?

Em situações de doenças, sobretudo de pandemia, acho que a política e os políticos não devem intervir na ciência e deixar a ciência funcionar, deixar os médicos trabalharem, deixar os epidemiologistas trabalharem, deixar os médicos de saúde pública trabalharem. Acho que a ciência é que deve prevalecer e não o contrário. A decisão política tem que advir da diferenciação da informação da ciência médica clínica, isto é, que deve ser importante e não o contrário. Para o homem da ciência médica clínica, o ser humano, a vida e a sua saúde, está acima de qualquer valor, no fundo é sua profissão, é a sua deontologia, enquanto que para os políticos talvez não seja.

A pandemia foi politizada?

No caso de Macau houve uma decisão política, mas apoiada pela ciência. A equipa dos Serviços de Saúde achou que precisava da acção política, porque quem manda, quem gere uma sociedade são os políticos, neste caso o Chefe Executivo, penso eu, tomou esta decisão apoiado pelo conhecimento, pela experiência obtida em 2003, porque a equipa que iniciou e trabalhou sinceramente era a equipa que vinha de 2003, quase todos, os dois adjuntos da direcção, trabalharam na altura. Éramos três quando montámos aquilo. Penso que muita da experiência que tive em 2003 ajudou bastante em algumas decisões, houve aquela sensibilidade que era necessária, que o equipamento acima de tudo, aquele discurso que da parte do Chefe do Executivo que disse que a saúde dos profissionais está acima de qualquer valor.

Então Macau não foi apanhado desprevenido com a pandemia?

Não, não foi, e uma decisão que também achei interessante foi que logo em Janeiro conseguirmos fazer a aquisição de máscaras, ainda por cima fomos comprá-las a Portugal.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

As ligações históricas entre Portugal e Macau tiveram peso?

Sim, lembro-me que as primeiras máscaras que usava vinham em caixas escritas em português Made in China, de Wuhan, de uma empresa portuguesa. As voltas que dá, Wuhan, que estava com dificuldades com o surto, manda para Portugal, e Macau compra a Portugal para usar aqui, por causa do surto da epidemia ou do vírus de Wuhan.

Depois da contenção da primeira vaga, Macau estabeleceu um corredor de viagem com Zhuhai e depois permitiu a entrada de cidadãos do interior da China sem obrigatoriedade de quarentena mediante a apresentação de um teste de ácido nucleico válido negativo, mas passado um ano e meio continuam estrangeiros a ficar à porta sem essa possibilidade de um teste de ácido nucleico negativo, nem vacinação. Acha que é justo?

Não é questão de ser justo ou não, penso que quem decidiu assim tem as suas razões, eu, se calhar, se tivesse nesse lugar, decidiria da mesma forma. Mais uma vez, a ciência acima de qualquer decisão política. Nessas decisões ainda estamos no rescaldo da guerra, a guerra ainda não acabou, nós estamos no rescaldo, as pessoas esquecem-se.

A solução para o regresso dos estrangeiros a Macau pode passar pela vacinação?

A vacinação é uma das soluções, e de momento não há outra. Mas tem de ser uma vacinação que tenha um efeito chamado vacinação de grupo (imunidade de grupo), no mínimo são entre 70-80%, 70% é aceitável e 80% é ideal. No fundo, acaba por ter uma imunidade de grupo e isto seria o ideal.

No entanto, os dados da vacinação de Macau apontam para uma fraca adesão da população, com menos de 10%. Porque é que acha que a comunidade de Macau não se quer vacinar ainda?

Os residentes de Macau não querem porque Macau sempre foi ‘sui generis’, a população de Macau sempre foi acomodada acima de tudo. E depois têm visto aquilo que tem acontecido e pensam “estou bem, para quê?”. Também só vou para a China e China está bem, faço o teste e estou bem.

O grande desafio do novo director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo Iek Long será a promoção da vacinação contra a Covid-19 junto da população?

Essencialmente, penso que o primeiro passo dele deveria ser esse, porque, no fundo, aproveitando uma rodagem que já tinha, penso que é de funda sensibilidade motivar a vacinação contra a Covid-19, motivar de uma forma, não no sentido de dever, mas de uma obrigação cívica, falar às pessoas, menos carrancudo. Aqueles anúncios que metem na televisão todos com a cara muito séria, com máscara na cara. Olhamos para aquilo e não desperta nada. Porque de facto temos de incentivar, motivar para conseguirmos atingir esta meta dos mínimos 70% para termos imunidade de grupo, porque é importante para Macau porque vivemos do turismo, e por isso, não havendo turismo, temos de prestar bom serviço. É quase uma obrigação. É muito bom receber subsídios, mas faço a pergunta ao contrário. No fundo, é muito bom, quase que uma obrigação que o Governo forneça subsídios e uma série de coisas porque estamos mal, não temos serviços, não temos emprego, estamos numa situação de emprego precário, e agora quase que chega altura de o Governo dizer: não é uma exigência, mas sim uma corresponsabilização cívica. O Governo governa e o cidadão não só cumpre, mas também presta. Penso que essa prestação cívica em termos de saúde pública está insuficiente, ou imatura, ou até para não dizer isso, egoísta. Tudo tem um risco, mas um risco assumido que eu acho que os Serviços de Saúde já dão uma disponibilidade de escolha. Já há um pequeno protocolo, um ‘guideline’ para idades, actividades é mais para uma vacina e menos por outra, e mais uma vez são triados em termos de tensão arterial porque é uma coisa que não acontece em Hong Kong.

A introdução de um passaporte de vacinas pode ser uma solução viável para o regresso das viagens?

Já é. O problema aqui, mais uma vez, são os políticos que estão a decidir coisas que devem ser da ciência, o problema são os direitos individuais, essencialmente na Europa. Qualquer médico ou cientista que trabalha nos cuidados de saúde pública sabe que isto é um factor, não questão de temor ou discriminação, pode ser é a chamada discriminação pela positiva, para nós sabermos que essa pessoa em princípio dá-nos confiança. Isto não é erro, nem ser egoísta, antes pelo contrário, estamos a viver num mundo global. Não vamos entrar num sistema em que cada país vai definir o seu. Haverá uma aproximação entre alguns países mais sérios e responsáveis, e os outros continuam a discutir.

Isto em Macau tem de ser implementado?

Tem de ser implementado, eu acredito que sim. Conhecemos a Ásia, e acho que a Ásia toda vai implementar isso.

Com a vacinação e passaporte de vacinação, com quarentenas para lugares de alto risco, quando é que acha que a situação poderá normalizar?

Nunca.

Nunca vamos voltar à normalidade?

Vamos ter de viver com a realidade. Vamos ter de viver com a doença e com que ela não nos mate facilmente. É a única coisa que conseguimos ter, a vacinação não me vai impedir de apanhar a doença, só vai evitar que faça uma visita aos cuidados intensivos, são coisas diferentes. Fica-se doente, mas não muito doente. Porque é que com a gripe, que é sazonal, ninguém se assusta? Porque é que agora a Covid-19 assusta? Aliás, aquilo que se diz várias vezes na televisão, a mim também me assusta porque o vírus da gripe, que é um coronavírus também, tem dias de mialgias, enxaquecas e febrezinhas, mas uma pessoa fica bem e não fica com sequelas. Essa é a questão, enquanto que com a Covid-19 sabemos que se fica com sequelas. Sequelas pulmonares, intersticiais, fala-se já em termos psíquicos ou psicossomático. Sabemos que são especialmente pulmonares, e a doença é verdadeira. Isto é que assusta. Agora a outra gripe não. É por isso que eu mais uma vez digo que a vacinação é importante para isso. Se tivermos 80% das pessoas vacinadas, teoricamente não vão a correr para os cuidados intensivos e alguns deles vão ter de ser enterrados, mas não muitos.

Com a necessidade de incentivar a vacinação da população, que sinal foi dado pelo Governo ao suspender a Astrazeneca até ao final do ano?

Eu penso que sim, por aquilo que estávamos a dizer, é preciso motivar as pessoas, dar-lhes confiança. Se de facto a Astrazeneca tem aquelas situações…

Mas as outras vacinas também não têm um risco?

Têm um risco, mas ainda, aparentemente, é menor. Sabemos que há sempre um risco, se uma pessoa vai ao dentista também pode morrer, pode apanhar uma septicemia, não significa que por isso não vamos. Na vacina da Astrazeneca é notório que há qualquer coisa que se passa ali, e muitos países a tomarem a decisão de que há uma limitação de grupo etário, ou seja, antigamente dizia “depois de certa idade não se deve vacinar esta vacina ou aquela vacina”, sem querer citar porque todo o mundo sabe qual é, não deve ser vacinada pela BioNTech, depois dos 60, alguns dos países até dizem 65. Depois dos 65 só a BioNTech, parece que os efeitos secundários são muito inferiores à da Sinovac ou Sinopharma. E outra coisa que já sabemos é que as pessoas são vacinadas a partir dos 18 anos, menos de 18 anos não são vacinados. Isso não quer dizer que esses não apanham doenças. Apanham! E têm morrido, no hospital da D. Estefânia tenho acompanhado, as pessoas foram parar aos cuidados intensivos, porque são crianças com alguma doença de base, desde diabetes juvenil, problemas de insuficiência, algum problema cardíaco de nascença. Eles apanham, mas não são candidatos a cuidados intensivos.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Com a atenção do mundo virada para uma doença, acha possível que se descore outras doenças? Ou seja, há pessoas que morrem doutras doenças, mas estando infectados com a Covid-19 a causa de morte atribuída ao óbito é a Covid-19?

É como diz o provérbio, “até ao lavar dos cestos é vindima”. Ainda estamos na vindima, um dia destes vamos fazer as contas porque muitas pessoas no fundo não tiveram os cuidados médicos suficientes, seja a nível oncológico, seja problemas a nível cardíaco.

Ou seja, não foi a Covid-19 que as matou?

Não, foi a Covid que ajudou, deu-lhes menos esperança de vida. Nós enquanto médicos não vamos tornar as pessoas eternas, só Deus é que é eterno. Nós prolongamos e temos curado vida, curamos a idade, a esperança média de vida e melhoramos a qualidade de vida, não quer dizer que a pessoa não morra. Mas não preciso morrer aos 70, hoje em dia sabemos que uma pessoa chega aos 80 e tal, aos 90 e tal, às vezes quando chega aos 95 já se acha demais, mas sabemos que temos capacidade para isso. Eu penso que o número ainda não se sabe porque ainda estamos na vindima.

Continuam a faltar médicos especialistas em Macau?

Bastante.

Ainda para mais com a saída recente de vários médicos de língua portuguesa e macaenses?

A medicina é uma das profissões mais ingratas que conheço, porque não existe segunda instância, nem última instância, porque uma pessoa engana-se, erra ou falha ali e é logo condenada ou ajuizada e responsabilizada. Por isso não é fácil, e também temos de ser cuidadosos nesse aspecto. De facto, houve um interregno de 15 anos em que não houve um recrutamento atempado, formação atempada, uma visão a longo prazo. Em termos de gestão e responsabilização na gestão, penso que não foi perfeito. E nós estamos a ver. Mas questionam se há falta de médicos no hospital, eu digo que não, mas temos falta de médicos especialistas. São coisas diferentes. Eu tenho quase 150-170 internos, só daqui a seis ou sete anos é que serão especialistas, agora trabalham sob tutela, ou seja, se está a trabalhar eu estou ao lado dele, e quem diz um, diz dois ou três. Mas aqui o problema opõe-se, esses médicos especialistas também envelhecem, daqui a sete anos, desses que se estão a formar cerca de 70% vai embora, será suficiente?

Esse será outro problema para o director dos Serviços de Saúde resolver?

Esperemos que o novo director ou a nova direcção consiga, no fundo, resolver o problema. Agora o que me preocupa enquanto médico e também como cidadão é a chamada qualidade na medicina. Eu não quero só ter cuidados médicos, eu quero ter cuidados médicos bons, eu não estou a ser exigente, é um direito. Quando se vai ao mecânico, também se quer um bom mecânico, não quer que ele lhe arranje a caixa de velocidades e depois lhe fure o tubo de escape.

Enquanto representante da comunidade macaense, como vê o crescimento do mandarim em Macau? A identidade macaense irá desparecer eventualmente?

Não, não vai desaparecer, mas vai ser como uma segunda língua, o cantonense é um dialecto. Nós sabemos que quem diz cantonense diz fushinense. O ‘handover’ já faz 22 anos este ano, estava à espera que fosse mais rápido. As coisas estão a evoluir, e penso que tem uma velocidade aceitável. Era de esperar, alguma coisa tem de mudar. Quem esteve cá desde antes do ‘handover’ até agora, penso que há uma fracção oficial vinda da China que tem o seu direito a haver aqui uma segunda transição.

Dada a elevada dependência da economia de Macau da indústria do jogo, acredita que os casinos podem ser encerrados depois de 2049?

O problema de Macau é não ter sabido apreciar e fazer bom uso do dinheiro que vem do jogo. Culpabilizo todos os Governos anteriores pelo despesismo declarado em termos de obras, em termos de dualidades, em termos de tudo, porque se formos acompanhar um bocadinho os discursos vindos do Governo Central eles assim o dizem, motivam, incentivam, acredito que em portas fechadas devem levar uns grandes puxões de orelhas, especialmente ao anterior [Executivo], este ainda não, mas ao anterior era notório, várias vezes os discursos do Governo Central diziam para diversificarem a economia, e também não houve aqui muita motivação de quem nos governava para, no fundo, salvaguardar Macau daqui a 50 anos, porque Macau tem uma limitação de espaço, agora estamos a ter os aterros, mas penso que, na altura, não houve visão política, houve mais visão económica, financeira, mais uma vez egoísta dos empresários locais. A Ilha da Montanha poderia ser, no fundo, a nossa segunda Macau, uma região especial de Macau, agora fala-se e discute-se, mas deveria ter sido logo no princípio, dava, no fundo, aquela amplitude de espaço para Macau crescer em termos de tudo, porque Macau, simplesmente, não precisa de crescer, Macau precisa de desenvolver. O problema que eu digo sempre de Macau é que não desenvolveu, Macau cresceu. Cresceu ao nível de pessoas, edifícios cresceram, cresceu a zona habitacional, cresceram alguns jardins, e decresceu em termos de áreas verdes naturais das montanhas. Macau cresceu, mas não desenvolveu.

A presença portuguesa de cinco séculos em Macau pode desaparecer de um dia para o outro?

Acho que não, estamos a ser diluídos. É notório, mas é uma diluição respeitada, penso que eu aqui, depois da entrega, sinto-me mais respeitado enquanto português em Macau do que nos primeiros quatro ou cinco anos após a entrega. Na altura olhavam-nos de lado como quem pergunta o que é que tínhamos cá ficado a fazer, mas agora sinto que fazemos parte, as pessoas são muito atenciosas e carinhosas, até nos olham como se fôssemos um panda em vias de extinção, as pessoas gozam, e eu às vezes na brincadeira digo que nós somos uns pandas. O exército popular está em Macau para nos defender, por isso não nos descriminem porque senão vou ali à porta do quartel. Porque eles estão cá para nos defender, defender o segundo sistema, defender a existência de Macau tal como é. De uma forma positiva, digo que nós somos os pandas.