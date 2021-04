Ikea revela que quantidade de almôndegas vendidas este ano equivale a 60 torres de Macau

FOTOGRAFIA: IKEA

‘Aw!!! O Ikea já fez 1 ano!’. Este é o slogan que acompanha este mês de celebrações do Ikea Macau, que acabou de completar um ano desde a sua abertura no território. A marca de origem sueca de mobílias e acessórios para casa ou escritório afirma oferecer um conceito único de bom preço, natureza prática e design. A população de Macau, tem usufruído, desde o ano passado, da conveniência de fazer as suas compras na loja, ao invés de encomendar ou ter de se deslocar a Hong Kong.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O Ikea Macau, situado no ‘Nova Mall’ na Taipa, completou um ano e convidou os membros da imprensa de Macau para uma pequena celebração para marcar a data. Este evento, dedicado exclusivamente a jornalistas e convidados VIP, contou com um discurso da gerente da sucursal local, tal como uma sessão de fotos e até um leilão onde foram colocadas à venda quatro peças a preços mais acessíveis, nomeadamente uma poltrona vermelha, um tapete grande de couro e dois armários.

Desde a sua abertura há um ano que a primeira loja Ikea em Macau se tornou, segundo a empresa, num local de lazer e de compras para a comunidade, para efeitos não só de procura de inspiração para decoração das suas casas e escritórios, mas também pelo seu restaurante e aperitivos.

A companhia, como celebração, vai proporcionar aos seus clientes, até ao dia 10 de Maio, variadas promoções, actividades e preços em produtos seleccionados, juntamente com variados outros eventos que vão decorrer nas instalações.

A gerente da loja, Jacklyn Tse, referiu no seu discurso palavras de agradecimento aos parceiros da companhia e também à comunidade local, e assegurou a continua presença e crescimento da instituição em Macau. Jacklyn Tse revelou que o balanço do ano, de uma forma geral, foi positivo, e mencionou que, se dividirmos o número total de vezes que cada membro da população de Macau visitou a loja, houve uma média de duas visitas por pessoa desde a abertura. Assinalou também que cada três pessoas em Macau têm em casa um dos seus sacos de compras azuis, e assinalou que o consumo total das famosas almôndegas suecas do Ikea equivale, no total, a 60 torres de Macau juntas. Foi informado também que todos os clientes com aniversário no mês de Abril ou Maio têm direito a um ‘cupcake’ de borla.

A multinacional sueca, fundada em 1943 por um adolescente de 17 anos, Ingvar Kamprad, opera de momento 422 lojas em mais de 50 mercados, com aproximadamente 70% das lojas localizadas na Europa. No ano passado, a empresa adicionou 19 lojas, que além de Macau inclui a primeira loja na Índia, em Hyderabad. De acordo com o site oficial da marca, o Ikea recebeu 957 milhões de visitas nas suas lojas em 2018 e 2,5 mil milhões na sua página online. A loja oferece aproximadamente 9.500 produtos.