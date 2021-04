Ella Lei quer multas mais elevadas para empregadores que se atrasam no pagamento aos trabalhadores

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na intervenção antes da ordem do dia, Ella Lei pediu um aperfeiçoamento da legislação laboral para proteger os trabalhadores que têm salários em atraso. Segundo a deputada, “devido à insuficiência da legislação e dos mecanismos vigentes, os trabalhadores deparam-se com muitas dificuldades na reivindicação dos salários em atraso e algumas empresas até se aproveitam das lacunas para atrasar continuadamente o pagamento dos salários”.

A deputada diz que mesmo depois de os trabalhadores saírem do serviço em causa, continuam sem conseguir reaver as quantias em dívida e “muitos empregadores sem escrúpulos recusam-se propositadamente a colaborar, e mesmo quando têm dinheiro, pagam a conta-gotas ou adiam o pagamento até ao último momento”.

Assim, Ella Lei diz que deve ser alterada a norma que prevê que a multa não se aplica desde que a dívida seja reembolsada quando o processo está a ser tratado na DSAL, no sentido de agravar a multa. Além disso, a deputada propõe que, se a situação persistir, devem ser criados mecanismos para garantir que o trabalhador obtenha o adiantamento do salário em atraso e reclame as dívidas, “evitando que a empresa, por má fé, se livre das suas responsabilidades”.

“Além de colmatar a lacuna do adiantamento e de optimizar o respectivo mecanismo, há que integrar ainda as deficiências existentes no actual sistema e regime jurídicos relativos aos trabalhadores, nomeadamente a Lei das relações de trabalho, em matéria de férias anuais, licença de maternidade, descanso semanal e sistema de garantia para os que se encontrem constantemente em licença sem vencimento”, acrescenta Ella Lei, concluindo: “Já que o Dia do Trabalhador está a porta, para além de termos de agradecer a todos os trabalhadores que contribuem para o desenvolvimento socioeconómico, esperamos que o Governo optimize as leis e aperfeiçoe as garantias dos direitos dos trabalhadores”.

A.V.