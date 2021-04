Dia Internacional do Jazz assinalado com concerto ao ar livre

O Four Seasons vai organizar hoje, juntamente com o Clube de Jazz de Macau, um evento com concertos, incluindo a subida ao palco dos ‘The Bridge’ e uma banda de Zhuhai chamada ‘OR Quartet’. O evento, que começa às 18h30, vai ter lugar na zona ao ar livre do restaurante ‘Splash’ do hotel, e vai assinalar o Dia Internacional do Jazz.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Hoje celebra-se o Dia Internacional do Jazz, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Desde 2011 que esta data se dedica a promover o jazz enquanto estilo musical, não descartando os valores relacionados com o género, tais como a promoção da paz, diálogo e tolerância. Um pouco por todo o mundo, são organizados vários eventos e concertos de celebração deste dia, e Macau não é excepção.

O presidente do Jazz Clube de Macau, José Sales Marques, falou ao PONTO FINAL acerca do evento de comemoração este ano. “Neste festival internacional de Jazz vamos ter um evento, com concertos a partir das 18h30 até à hora que se for, e vai decorrer na zona chamada ‘Splash’, que é mais ou menos à beira da piscina do Hotel Four Seasons”, começa por explicar. “É uma área bastante grande e tem até uma parte com relva, ao ar livre”, aponta.

Este clube de Macau já tem vindo a celebrar este dia internacional há alguns anos, embora tenha sido interrompido no ano passado devido à pandemia da Covid-19. O próprio evento está inscrito no calendário da Unesco, que promove este dia. Consequentemente, todos os clubes, países ou cidades que estão inscritos nesta lista de participantes oficiais, estão representados na página oficial da entidade. “Macau está lá nesse site, fazendo parte dessa lista”, reitera José Sales Marques com orgulho.

Em relação às actividades a decorrer neste evento de hoje, Sales Marques referiu: “Vai ser um evento que vai começar com um jovem de grande talento, chamado José Li Silveirinha, ou Zéquinha, como é mais conhecido. Em termos musicais tem já uma grande maturidade, porém, esta é a primeira vez que actua num evento organizado por nós e também dedicado ao Jazz. É um jovem interessante e foi com muito prazer que verifiquei que ele não só toca bem, mas tem uma cultura jazzística considerável, conhece a história do Jazz, conhece como tocam alguns dos mais famosos intérpretes, de forma que ele vai começar a tarde dedicada ao dia”.

A primeira banda a subir ao palco são os ‘OR Quartet’, vindos de Zhuhai. “Estes foram os nossos convidados, aqui do lado, pois é extraordinário que em Zhuhai haja já uma vida e um ambiente de jazz bastante desenvolvido com clubes e muita gente a participar”, refere Sales Marques. “É um intercâmbio muito interessante. Aliás, nós lembramos também que antes da Covid-19 havia um festival chamado ‘Beishan festival’, que decorria em Zhuhai”, prosseguiu.

A segunda banda a actuar será a ‘Tomos Griffiths Big Band’, que normalmente canta música de Broadway. “O Tomos é um profissional de muitos anos, no estilo Broadway, mas que agora está a aparecer mais na cena do Jazz em Macau, e é uma nova atracção para os nossos espectadores, que podem assistir agora a uma diversidade musical muito interessante”, aponta.

Planeado para as 21h45 estão os acarinhados e veteranos ‘The Bridge’, a banda do próprio Clube de Jazz de Macau, que estarão presentes com a formação que costuma tocar nas noites do Largo do Senado. “Por último teremos a parte que é sempre a mais energética e espontânea, que é o ‘Jam Session’, e esta talvez seja a parte mais genuína e traduz esse espírito de liberdade musical que o jazz representa”, refere Sales Marques, acrescentando que “este vai ser o programa e vai ser uma noite espetacular”.

Em relação à colaboração com o Four Seasons, José Sales Marques relembra que esta é já a segunda colaboração que o clube faz com o hotel. “Da primeira vez, em 2019, tivemos muito sucesso, e continua a ser uma colaboração muito interessante para o nosso clube, para além de que no ponto de vista da qualidade do espectáculo e do próprio F&B, temos a garantia dada pelo próprio nome que o hotel tem”, frisou.

Estando nas vésperas da Semana Dourada e contando com a participação de uma banda de Zhuhai, paira a possibilidade que venha público do outro lado da fronteira. “Esperamos casa cheia e bem frequentada, pois os hotéis parece que já estão cheios”, conclui.

Em relação ao preço do bilhete de entrada, são 200 patacas por pessoa e poderá ser adquirido directamente à entrada. No valor está incluído também um vale para comida.