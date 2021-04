Au Kam San quer maior protecção da liberdade e dos direitos humanos dos residentes de Macau

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Au Kam San questionou ontem, na reunião plenária da Assembleia Legislativa, se os cidadãos de Macau realmente beneficiam dos direitos e liberdades previstos na Lei Básica. O deputado democrata sublinhou que “são necessários grandes esforços” para que os residentes de Macau gozem dos “verdadeiros direitos” de eleger e ser eleito, liberdade de expressão e de imprensa.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na reunião plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL), Au Kam San pediu esforços reais no sentido de concretizar os direitos e liberdades previstos na Lei Básica. Au Kam San começou por lembrar que, segundo o documento, os residentes “têm o direito de eleger e ser eleitos”. “Porém, passaram-se mais de 20 anos desde o estabelecimento da RAEM, e no domínio deste direito, em vez de avanço, houve retrocesso”, afirmou, dando os exemplos do fim das assembleias municipais e de se manterem apenas 14 assentos no hemiciclo escolhidos directamente pelos cidadãos. “Só se pode dizer que este tipo de direito de eleger e de ser eleito está meio paralisado”, frisou.

O democrata recordou também que a Lei Básica prevê que os residentes gozem de liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e de manifestação, bem como de organizar e participar em associações sindicais e em greves. “Mas será que gozam plenamente destas liberdades?”, perguntou.

“Sem lei sindical, é impossível concretizar a referida liberdade de organizar e participar em associações sindicais”, referiu, acrescentando que, quanto à liberdade de reunião e manifestação, mesmo não carecendo de autorização, foi proibida uma manifestação “por uma ordem ridícula dos Serviços de Saúde”.

Quanto à liberdade de expressão, de imprensa e edição, “as plataformas respectivas têm sido insuficientes, e como os média são extremamente autodisciplinados, as afirmações contrárias à opinião dominante são todas filtradas, daí a dificuldade de garantir a liberdade de expressão”. Au Kam San recordou as ordens dadas aos jornalistas da TDM, que pediam que não fossem veiculadas informações e opiniões contra as políticas da República Popular da China, e interrogou: “Porque é que a Lei Básica garante a liberdade de imprensa?”.

“Se a imprensa não puder divulgar informações e opiniões contrárias às políticas do Governo Central e às medidas adoptadas pelo Governo da RAEM, o quarto poder e a sua função de fiscalização do Governo serão completamente suprimidos”, afirmou. Caso contrário, disse, a imprensa passa a ser “apenas um altifalante do Governo e não pode difundir opiniões diferentes, logo, a liberdade de imprensa e o seu papel de quarto poder desaparecem completamente”.

Au sublinhou que “as garras foram finalmente estendidas” ao canal português da TDM e a resposta da estação pública, de que nunca alterou a sua orientação editorial, revela, segundo o deputado, “a existência, desde há muito, da regra de a TDM, que é um órgão de comunicação social suportado pelo erário público, ‘não poder divulgar informações ou opiniões contrárias à política do Governo Central e às medidas adoptadas pelo Governo da RAEM’”. “Pode-se imaginar a péssima situação que isto representa”, disse.

“Como é que as gentes de Macau hão-de ter liberdades de expressão e de imprensa?”, questionou, citando depois Mao Zedong: “Estar escrito no papel não significa ser real, e os factos já provaram que o processo de concretização requer ainda grandes esforços”. Em conclusão, o democrata sublinhou: “Ainda são necessários grandes esforços para as gentes de Macau gozarem de verdadeiros direitos de eleger e de ser eleito, de liberdade de expressão, imprensa, edição, associação, reunião, desfile e manifestação, e do direito e da liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”.

Por sua vez, o deputado Chan Wa Keong decidiu questionar o que Au Kam San tinha dito na sua intervenção. O deputado nomeado disse que Macau e a China não podem “de forma cega seguir os direitos e liberdades dos outros países”, porque “só o povo de Macau e da China sabem que estes direitos e liberdades são aptos ao nosso desenvolvimento”. Au Kam San respondeu: “Não estou a referir-me aos direitos dos Estados Unidos, mas sim aos que estão contemplados na nossa Lei Básica, não sei porque é que um jurista está a interpretar desta forma a minha intervenção”.