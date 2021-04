Aprovada alteração ao orçamento que prevê reforço da despesa em 8,3 mil milhões

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Foi ontem aprovada pelos deputados à Assembleia Legislativa a alteração ao orçamento para este ano que, com o objectivo de colmatar os gastos com o mais recente programa de estabilização da economia, prevê o reforço da despesa do orçamento ordinário em 8,3 mil milhões de patacas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou, na reunião plenária de ontem, uma alteração à lei do orçamento que cobre o que foi gasto com o plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população. O diploma, prevê o reforço da despesa do orçamento ordinário em 8,3 mil milhões de patacas e uma injecção de 9,1 milhões vindos da reserva financeira da RAEM. O Governo tinha pedido à AL para analisar a proposta de lei com carácter de urgência.

Esta alteração ao orçamento para este ano prevê, então, um apoio financeiro total de sete mil milhões de patacas para cobrir as despesas do plano de apoio lançado pelo Governo. Além disso, os Serviços de Saúde são reforçados em mais de mil milhões de patacas para efeitos de prevenção e de combate ao surto epidémico. Há ainda 864 mil patacas destinadas às obras de construção do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin.

Segundo explicou Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, no hemiciclo, o objectivo do diploma passa por “resolver as dificuldades financeiras e promover o consumo”. “Este ano, estamos em fase de recuperação e pode-se verificar um aumento do número de turistas, mas ainda há uma grande diferença dos anos passados. Temos de dar tempo”, pediu o secretário.

Houve também deputados que insistiram na questão dos trabalhadores que estão em situação de ‘lay off’. Segundo o secretário, “este é um fenómeno generalizado, nomeadamente no retalho”, indicou o governante, notando que “há um défice de fluxo monetário no mercado e por conseguinte tem sido difícil a subsistência das empresas que ficam obrigadas a recorrer a licença sem remuneração”.

Lei Wai Nong indicou que uma das estratégias para alavancar a economia pode passar pelo aumento do tempo de permanência dos visitantes em Macau. “Se conseguirmos isso todos os sectores vão sair beneficiados do consumo daí recorrente”, disse o secretário, afirmando que “Macau oferece condições mais vantajosas em termos de custo benefício quando comparado com outras localidades”.

Durante o debate, foram vários os deputados que questionaram o ‘timing’ da apresentação da proposta de lei e o facto de o Governo ter pedido que fosse tratada com carácter de urgência, uma vez que o Executivo tinha apresentado um outro plano de consumo em meados de Março. “Hoje é que pudemos avançar para os nossos trabalhos”, disse Lei Wai Nong.

Na sessão de ontem, o representante da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) detalhou que uma parte dos mil milhões de patacas destinados aos Serviços de Saúde vai servir para o pagamento de horas extraordinárias e para pagar ao pessoal contratado para fazer os trabalhos de combate à epidemia, nomeadamente para a vacinação.