Zona de lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam entra hoje em funcionamento experimental

FOTOGRAFIA: IAM

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) informou que a Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam já está concluída e vai entrar em funcionamento experimental a partir de hoje, com as áreas de diversão infantil e os campos desportivos a terem horário de abertura fixos e medidas de prevenção da epidemia, como a medição de temperatura corporal.

Esta zona de lazer, que atravessa a área marginal entre o Centro de Ciência de Macau e o Centro Ecuménico Kun Iam, tem uma área de 15 mil metros quadrados. Na zona, foram instalados vários tipos de instalações e equipamentos recreativos de manutenção física assim como trilho marginal, campo polivalente, campo de ‘gateball’, rinque de patinagem, entre outros. Já a área de diversão infantil, de 2.700 metros quadrados, integra instalações inovadoras de diversão, incluindo equipamentos com elementos para pais e filhos, encontrando-se dividida em partes, para crianças de diferentes idades, em que foram construídos conjuntos de diversão equipados com elementos de escalada, exclusivamente para crianças dos 5 aos 12 anos, para treinarem a sua coordenação motora e o equilíbrio do corpo, explica o IAM.

Há também instalações e equipamentos recreativos de manutenção física na zona, tais como o campo polivalente, campo de ‘gateball’, ringue de patinagem, bem como um trilho marginal de 400 metros. A zona de lazer dispõe ainda de cacifos, área de venda automática e esplanada, por exemplo.

O IAM diz ainda que prevê que as instalações atraiam muitos cidadãos e, por isso, vai adoptar medidas de controlo do fluxo de pessoas na área de diversão infantil, por grupo e por período, ou até mesmo suspender a entrada dos cidadãos. Além disso, o IAM apela a que os cidadãos não tenham pressa para se deslocarem ao local para terem uma “melhor experiência de utilização depois da afluência e entusiasmo iniciais normalizarem, tendo assim tempo e espaço suficientes”.