Passado longínquo luso no Myanmar testemunhado em forma de retratos das suas gentes

“Retratos de Luso-Asiáticos do Myanmar” é o nome do livro da série que teve início no ano passado com “Retratos de Luso-Asiáticos de Macau”. A versão do Myanmar vai ser lançada na sexta-feira, pelas 18h30, no auditório do Instituto Internacional de Macau (IIM). A obra que engloba uma colecção de fotos com retratos da comunidade luso-descendente no norte do Myanmar tem como autor João Palla Martins, que desenvolveu o projecto editado pelo IIM e patrocinado pelo Instituto Camões.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

As várias comunidades luso-descendentes espalhadas pelo mundo têm características muito próprias, culturalmente e até fisicamente. Na Ásia não é excepção e existem vários grupos ou comunidades ainda com laços a Portugal, como na Indonésia, Sri Lanka, Tailândia, Índia, Singapura, Austrália, Timor-Leste e até o Myanmar.

Na sexta-feira, por volta das 18h30, no auditório do Instituto Internacional de Macau, vai ser lançado o novo livro do projecto do IIM intitulado “Retratos de Luso-Asiáticos do Myanmar”, com as apresentações realizadas por João Palla Martins, autor do livro, e através da plataforma Zoom, por João Laurentino Neves e James Myint Swe.

“Isto é um projecto que no fundo é uma colecção de retratos de rostos luso-asiáticos por alguns países onde as comunidades portuguesas ainda subsistem e temos mais comunidades, como em Malaca, Timor, Hong Kong e muitos mais”, começa por explicar o autor do livro João Palla Martins, arquitecto radicado em Macau há dez anos. “A ideia surge com o objectivo de ir fazendo alguns álbuns fotográficos por estes sítios por onde os portugueses ainda hoje em dia têm um sentido de comunidade, porque existem muitos outros sítios que também já foram habitados por nós e que já tiveram comunidades portuguesas, porém, onde esse sentido de comunidade deixou de existir”, assinalou. “Acima de tudo, o que me fascina é como que no século XXI ainda podemos encontrar estas comunidades, pois o que me interessa mais é o aspecto da fisionomia das pessoas: como é que elas são fisicamente. E é nisso que se baseia o livro”, resume.

A ideia do livro, conforme frisou o autor, é que este seja um género de prova visual de uma miscigenação antiga, entre portugueses e asiáticos, porque o que normalmente se vê são os livros de história, ou só existe a leitura dos artigos, mas, segundo o autor, nunca se vê a cara das pessoas, a não ser que se viaje até lá pessoalmente.

“Por outro lado, estes livros têm também um carácter científico na medida em que inclui sempre um texto de um autor, um investigador ou um académico, que faça um bocado o ponto de situação daquilo que é a comunidade hoje em dia”, refere, acrescentando que “às vezes isto pode ter também um contexto histórico até chegar aos dias de hoje, portanto, também tem esse carácter quase cientifico de mostrar não só visualmente, mas através de um texto que normalmente é cientifico ou académico”.

Estas duas componentes a que se refere são as que interessam ao autor, para desenvolver uma colecção que, por um lado, seja uma colecção actualizada dentro do estado da arte daquilo que são as comunidades luso asiáticas existentes ainda hoje em dia. “Na verdade, em grande parte, é necessário um trabalho para dignificá-las, dar-lhes valor, mostrar-lhes as caras, permitindo assim, por sua vez, outro tipo de coisas, ao nível da antropologia física, por exemplo”, explica o autor.

Em relação aos próximos projectos da série, João Palla Martins revela que no final do ano está programado o lançamento do terceiro livro, e que para o próximo ano, se existir financiamento, talvez o quarto da série. “O terceiro livro será acerca da comunidade luso asiática do Sri Lanka, posso confirmar. Porém, em relação ao quatro, embora já tenha bastante trabalho feito, ainda não há certezas absolutas”, concluiu.