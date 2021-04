Macau tem margem para “integração mais profunda” no projecto da Grande Baía, diz especialista

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A integração real e financeira de Hong Kong e Macau no projecto da Grande Baía poderá ser acelerada com a implementação de uma moeda única uma vez que a diferença de paridade do poder de compra e das taxas de juro entre as três regiões é insignificante. De acordo com a economista Florence Lei, a integração real de Macau com as restantes regiões continua alta apesar da elevada taxa de inflação do território. Segundo a especialista, há margem para uma maior cooperação financeira entre o interior da China, Macau e Hong Kong.

A introdução de uma moeda única no projecto da área da Grande Baía e a implementação do renmimbi digital são alguns dos factores que podem vir a contribuir para a aceleração da integração e cooperação financeira de Macau e Hong Kong com o interior da China, assinalou ontem a economista Florence Lei durante um evento organizado pela Câmara do Comércio França-Macau.

A ideia foi apresentada por Florence Lei numa palestra sobre a integração real e financeira de Macau e Hong Kong no projecto da Grande Baía através de uma abordagem baseada em preços numa região onde existem três moedas: renmimbi, pataca e dólar de Hong Kong.

“Podemos constatar que entre o interior da China e as duas regiões administrativas especiais há uma desigualdade na paridade não coberta das taxas de juro, mas podemos ver também que há paridade do poder de compra entre o interior da China e as duas regiões administrativas especiais ao contrário do que acontece entre Macau e Hong Kong”, começou por dizer Florence Lei assinalando que os dados entre as três regiões indicam uma “igualdade do poder de compra devido aos seus acordos comerciais bilaterais”.

No entender da especialista, os dados recolhidos ao longo dos anos indica que, globalmente, a paridade não coberta das taxas de juro, a paridade do poder de compra e os diferenciais das taxas de juro reais são economicamente e estatisticamente “insignificantes” e caminham para o equilíbrio. “O que significa que não há uma integração financeira completa e ainda há espaço para uma maior integração. E se tivermos uma moeda única com as três regiões a utilizarem o renmimbi como divisa dando margem para uma maior integração. Se nos concentrarmos na Grande Baía veremos que, na realidade, os números são tanto estatisticamente como economicamente insignificantes, estando perto de zero”, afirmou Florence Lei.

Outro aspecto apontado pela economista foi o facto de as condições de paridade serem estáveis nos últimos anos. “O diferencial do valor da paridade do poder de compra da província de Guangdong é negativa, que, na realidade, implica que Macau tenha uma inflação elevada, causando aqui a disparidade do poder de compra. Mas para além de haver uma reorientação para o projecto da Grande Baía, e observando dados mais recentes, constatamos mais condições de paridade a serem mantidas, pelo que há um maior grau de integração financeira crescente nos últimos anos”, referiu Florence Lei, acrescentando que “ainda há espaço para uma integração mais profunda” e que num mercado único “a longo prazo estas disparidades vão estabilizar”.

Questionada sobre o impacto da implementação de uma moeda digital em Macau, Florence Lei admitiu que poderá ter impacto na moeda local uma vez que a tendência no território é para o crescimento do pagamento electrónico. “O que sabemos neste momento é que o yuan digital já entrou numa fase experimental em várias cidades no interior da China e ainda não vemos patacas ou HKD digitais nessa fase de experimentação, mas o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, já admitiu haver um plano e discussões em torno do yuan digital, por isso, diria que a solução passa pelo yuan digital. Quando? Não sei, mas se já está numa fase de experimentação pode avançar para a fase de implementação muito rapidamente depois de tentativa e erro se é viável ou não”, afirmou a economista

Em relação ao desaparecimento da pataca nos próximos anos caso seja adoptada uma moeda digital ao nível nacional, Florence Lei frisou que poderá ter um efeito no consumo.

“A pataca de Macau desaparecer? Bem, neste momento o yuan digital está em fase de experimentação e as pessoas estão cada vez mais a utilizar as aplicações de pagamento nos telemóveis como o Alipay ou o Mpay. Tudo irá depender da adaptação dos consumidores à nova forma de pagamento. Se isso irá ter alguma implicação na inflação de Macau? Acho que é uma excelente questão macroeconómica. Quando temos uma mudança na forma tradicional de pagamento para uma forma digital de pagamento, nessa equação, a velocidade do dinheiro irá ficar mais rápida, o que significa que quando o dinheiro mudar de mãos de forma mais rápida, então, com uma quantidade de dinheiro em numerário mais pequena, podemos conseguir mais transacções”, concluiu a economista.