Macau tem 2.400 ascensores certificados

Num universo de 9.200 máquinas é pouco. Talvez por essa razão, e apesar de não ocorrerem acidentes graves, o Governo pretende implementar um regime jurídico que regule a questão. Uma regulamentação de primeira linha, com padrões da União Europeia, é a expectativa das autoridades locais.

O Governo de Macau está a preparar o regime jurídico dos ascensores e vai deixar à consideração da população, por 48 dias, um documento com cerca de 30 páginas para apreciação entre hoje e o dia 15 de Junho, foi ontem anunciado, em conferência de imprensa, pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

A consulta pública terá cinco sessões de esclarecimento, repartidas em diferentes dias conforme o sector da sociedade, de modo a que o Governo possa recolher as opiniões da sociedade civil.

Com base nas “Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação de elevadores” lançadas em 2013, nos padrões mais actualizados da União Europeia no âmbito dos ascensores, na legislação da construção do território e na experiência adquirida em anteriores trabalhos práticos, o Executivo da RAEM concluiu que seria a altura oportuna para criar o regime jurídico dos ascensores, “esperando que através de uma gestão sistematizada e normalizada, nomeadamente das reparações e manutenção permanente dos ascensores por parte de técnicos acreditados e de inspecções periódicas anuais, a utilização dos ascensores seja mais segura”.

Na apresentação do regime jurídico, a directora da DSSOPT, Chan Pou Ha, lembrou que “em 2013, o que surgiu foram apenas orientações para motivar as pessoas a aderirem a um plano de segurança. “Agora, é preciso clarificar o âmbito de aplicação e as entidades responsáveis pelos ascensores”, explicou a responsável

Aliás, mais 5.000 aderiram, mesmo que a intenção não fosse vinculativa, mas que agora é importante regulamentar a situação até porque existem cerca de 9.200 ascensores registados no território, mas apenas 2.400 estão certificados. Do total de ascensores, 7.500 são elevadores, 1.600 são escadas mecânicas e 50 são tapetes rolantes. 5.200 ascensores estão na esfera da Administração Pública e 4.000 são do domínio privado.

Um acidente grave nos últimos anos

Mas têm ocorrido acidentes com os ascensores do território, questionou-se a DSSOPT. “Nos últimos anos só ocorreu um acidente grave relacionado com os ascensores. Outras situações pontuais foram consideradas acidentes ligeiros relacionados com o funcionamento da maquinaria”, notou Chan Pou Ha.

Seja como for, o caminho é o da regulamentação da maquinaria, nomeadamente no que diz respeito ao âmbito de aplicação dos ascensores, bem como às entidades responsáveis pelos ascensores, a instalação, registo, reparação e manutenção, inspecção e suspensão do funcionamento dos ascensores, as disposições relativas à entidade de manutenção e reparação e à entidade inspectora e que penalidades para quem não cumprir com as normas estabelecidas. “Os proprietários são os primeiros responsáveis por qualquer acidente. Por conseguinte, o responsável deve contratar uma entidade de manutenção e reparação e uma entidade inspectora”, notou a DSSOPT, que se advoga no direito de realizar inspecções aleatórias dos ascensores, averiguar acidentes que ocorram nos mesmos e suspender a utilização dos ascensores que não cumpram as exigências estabelecidas.

Quanto à estrutura e às exigências relativas aos funcionários da entidade de manutenção e reparação e da entidade inspectora, o documento que ficará disponível para consulta pública propõe que para além de possuírem uma certificação profissional do exercício das respectivas actividades, a primeira disponha de um quadro que inclua, pelo menos, um técnico responsável pela reparação e um funcionário responsável pela manutenção a tempo inteiro, e a segunda disponha de um quadro que inclua, pelo menos, dois directores técnicos e quatro inspectores a tempo inteiro.