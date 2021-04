Macau e Hong Kong negoceiam bolha de viagem, anunciou Carrie Lam

Fotografia: EPA/JEROME FAVRE

O Governo de Hong Kong e de Macau estão a negociar a possibilidade de estabelecer uma bolha de viagem entre as duas regiões. A informação foi adiantada ontem por Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong. Até aqui, as autoridades de Macau diziam que não estava nos planos a criação de um corredor especial entre os dois territórios.

André Vinagre*

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, disse que discutiu com Ho Iat Seng, Chefe do Executivo de Macau, a possibilidade de estabelecer uma bolha de viagem entre as duas regiões, sem haver a necessidade de fazer quarentenas. A governante de Hong Kong deu a informação no Conselho Legislativo da RAEHK, em resposta a uma interpelação do deputado Yiu Si-wing.

A Chefe do Executivo detalhou que discutiu este tema com Ho Iat Seng durante o Fórum Boao realizado na província de Hainão, no sul da China, entre os dias 18 e 21 de Abril. “O maior problema é que Macau tem a passagem fronteiriça praticamente aberta com o interior da China”, acrescentou Carrie Lam, sublinhando ser necessário evitar que os residentes de Hong Kong possam ir ao interior da China através de Macau.

Actualmente, os residentes de Macau que chegam a Hong Kong têm de cumprir um período de isolamento de 14 dias, tal como acontece em sentido contrário. Ainda assim, a partir de segunda-feira, os residentes de Hong Kong que entram em Macau deixaram de estar sujeitos ao período de sete dias de autogestão de saúde, que é feito após o período de isolamento.

A Chefe do Executivo de Hong Kong já tinha indicado que, a partir de meados de Maio, os residentes de Macau iam ter de deixar de fazer quarentena à chegada à região.

Ainda assim, as autoridades de Macau têm dito que não está nos planos a criação de uma bolha de viagem entre os dois territórios. Na última conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, na passada segunda-feira, a coordenadora, Leong Iek Hou, salientou que Hong Kong ainda não está na lista dos locais de baixo risco de infecção.

Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, fez saber que o Governo de Macau não está, para já, a pensar estabelecer nenhuma bolha de viagem com outro destino se não o interior da China. “Fizemos um estudo sobre os locais de turismo mais procurados pelos residentes de Macau, mas esses locais têm uma alta taxa de contágio”, indicou a responsável dos Serviços de Turismo.

Hong Kong também tinha anunciado a abertura de uma bolha de viagem com Singapura, a partir de 26 de Maio, permitindo que os seus habitantes se desloquem entre as duas cidades sem se submeterem à quarentena obrigatória. Os viajantes de Hong Kong terão de estar vacinados duas semanas antes da partida para Singapura, uma exigência que não se aplica no sentido inverso.

Os viajantes terão de ter passado os 14 dias anteriores numa das duas cidades, sendo obrigados a instalar a aplicação de rastreio de Covid-19 do destino. Ao abrigo do acordo, a bolha de viagem será suspensa caso a média de casos locais sem identificação da origem ultrapasse os cinco, nos sete dias anteriores.

* com Lusa