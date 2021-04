Larga maioria concorda com política de habitação para a classe sanduíche

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Foi divulgado ontem o relatório final da consulta pública sobre o plano de habitação para a classe sanduíche, segundo o qual 92,6% das pessoas concordaram com a iniciativa. O Governo tinha colocado em cima duas definições para “classe sanduíche” e, na consulta pública, os residentes preferiram a definição que diz que esta classe será composta pelos residentes locais com rendimentos que ultrapassam o limite máximo estipulado para a candidatura à habitação económica, ou os candidatos posicionados no fim da lista de espera da habitação económica.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A grande maioria das pessoas ouvidas para a consulta pública referente ao plano de habitação para a classe sanduíche concorda com a medida. O relatório final da consulta pública foi divulgado ontem e mostra que uma percentagem de 92,6% dos residentes aprovam a política. Segundo o relatório, as pessoas que se manifestaram favoráveis ao plano de habitação para a classe sanduíche dizem acreditar que a política poderá resolver eficazmente o problema habitacional de Macau e ajudar os residentes a adquirir habitação.

Há também 3,3% de opiniões discordantes. Estas pessoas dizem que o plano é inútil, irrelevante e desnecessário. Quem discorda do plano sugere que o Governo deve aperfeiçoar o plano de habitação económica e apoiar a aquisição de habitação no mercado privado, fixando taxas sobre propriedades devolutas.

Para esta auscultação pública, foram recebidos 2.307 pareceres, correspondendo a um total de 28.608 opiniões. A consulta pública decorreu entre 13 de Outubro e 11 de Dezembro do ano passado.

Nesta consulta pública, o Executivo pedia uma definição para “classe sanduíche” e apresentava duas opções. A primeira é: “Residentes locais com rendimentos que ultrapassam o limite máximo estipulado para a candidatura à habitação económica, ou os candidatos posicionados no fim da lista de espera da habitação económica”. Já a segunda opção é: “Residentes locais com rendimentos que ultrapassam o limite máximo fixado para a candidatura à habitação económica”.

Segundo os resultados agora divulgados, 60,1% dos inquiridos prefere a primeira opções, enquanto 33,7% escolhe a segunda opção. Quem escolheu a primeira opção acredita que, desta forma, será possível “aliviar, parcialmente, e em conformidade, a procura de habitação económica, proporcionar uma nova opção de aquisição de habitação dividida em classes aos candidatos em lista de espera de habitação, e atenuar os problemas de alguns residentes relacionados com a aquisição de habitação”. As opiniões que preferiram a segunda definição justificam que a primeira definição irá fazer com que os candidatos à habitação económica posicionados no fim da lista de espera fiquem impossibilitados de se candidatarem para habitação para classe sanduíche.

No que toca às restrições de candidatura para a habitação para classe sanduíche, a consulta pública mostra que 60,8% dos inquiridos dizem que tanto os candidatos como os seus agregados familiares devem ser residentes permanentes de Macau. Há também 34,6% que defendem que o candidato deve ser residente permanente, mas metade do agregado familiar pode ser não-permanente.

O Governo pediu também a opinião acerca dos requisitos de elegibilidade dos candidatos, nomeadamente quanto à situação da titularidade de imóveis. A maioria, 37,1%, defende que o candidato e os elementos do seu agregado familiar não podem ser ou ter sido proprietários de qualquer imóvel em Macau nos últimos cinco anos. Por outro lado, 32,8% acreditam que o candidato e os elementos do agregado familiar não podem ser ou ter sido em qualquer altura proprietários de imóveis na RAEM. Outros 22,2% dizem que o candidato e os elementos do agregado familiar não poder ser ou ter sido proprietários de imóveis em Macau ou no exterior.

Quanto aos limites de rendimento dos candidatos, a maioria acha que o limite mínimo deve ser inferior em 50% ao limite máximo para a candidatura à habitação económica. O limite máximo de rendimento deve ser superior em 10% ao limite máximo para a candidatura à habitação económica, defende a maioria. O limite máximo de património para a candidatura deve ser superior em 20% ao limite máximo para a candidatura à habitação económica, sugere a maioria dos inquiridos.

Já o preço deve ser fixado através da aplicação de uma percentagem de desconto sobre o preço da habitação praticado no mercado privado das zonas circundantes, diz a maioria dos inquiridos.

A maioria dos inquiridos diz ainda que o prazo do ónus de inalienabilidade das habitações deve ser de 16 anos, enquanto o preço de alienação depois de decorrido o prazo do ónus de inalienabilidade deve ser fixado com base no preço de mercado, e a habitação deve ser livremente transmissível no mercado privado, porém, sujeita ao pagamento de uma compensação ao Governo. No que toca às áreas das fracções da habitação para classe sanduíche, quase 75% dos inquiridos diz que estas devem ser superiores à da habitação económica, com qualidade próxima à da habitação privada.

No relatório lê-se ainda que, num futuro breve, o Governo vai lançar a política de habitação para a classe sanduíche com base na análise dos interesses da sociedade. O Executivo vai agora elaborar uma proposta de lei sobre o regime jurídico do “plano de habitação para a classe sanduíche”, “de acordo com as opiniões recolhidas na consulta pública, com vista a concretizar, quanto antes, a política habitacional para a classe sanduíche”.