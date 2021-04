Funcionário público detido por divulgar informações confidenciais

FOTOGRAFIA: DR

Um funcionário público foi detido pela Polícia Judiciária, denunciado pelo seu departamento, suspeito de revelar informação confidencial, neste caso, um documento interno. O homem, que trabalha para o Governo desde 2011, foi detido no seu apartamento onde a polícia fez busca no seu computador privado, comprovando indícios do crime de violação de segredo.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Um funcionário público, de 36 anos, foi acusado do crime de violação de segredo por ter revelado, segundo a Polícia Judiciária, informações de um documento interno, confidenciais, numa primeira instância, no dia 12 de Março, a um jornal de língua chinesa, e depois, no dia 15 de Março, divulgou as mesmas informações na página oficial do Gabinete do Chefe do Executivo, na secção de mensagens.

O homem, que foi denunciado às autoridades pelo seu próprio departamento, foi detido na sua casa, no dia 27 Abril, e recusou-se a cooperar, não respondendo a perguntas dos agentes que, por sua vez, investigaram o computador do funcionário, onde encontraram o documento electrónico em causa. Com isto, a polícia afirma ter fortes indícios de que o técnico superior violou as regras e o caso foi encaminhado ao Ministério Público.

A Polícia Judiciária não quis detalhar qual o organismo do Governo em causa, porém, mais tarde, o Instituto Cultural (IC) emitiu um comunicado dizendo que está muito atento “ao caso de um trabalhador suspeito de violar o sigilo e divulgar informações confidenciais do instituto”. “O Instituto Cultural enfatiza que atribui grande importância à conduta pessoal e à ética profissional dos trabalhadores, tendo alertado de forma contínua a todos os seus trabalhadores que devem cumprir os deveres dos funcionários públicos. O IC tratará de forma séria todos os actos ilegais e criminosos de acordo com a lei”, lê-se no comunicado do IC.

Guarda suspenso por suspeita de contrabando de lulas secas e rebuçados a amigo encarcerado

Um guarda do estabelecimento prisional de Coloane foi denunciado pelo serviço correcional alegando que tinha trazido artigos para a prisão de forma ilegal. Segundo foi apurado nas investigações, no dia 27 de Abril, de manhã, o guarda, durante o serviço e enquanto distribuía o pequeno-almoço e máscaras aos reclusos, entregou a um deles, ilicitamente, rebuçados e lulas secas.

O recluso em causa, que está encarcerado desde o início deste ano devido a crimes de agiotagem, posse de armas e de instrumentos de consumo de droga, sentia saudades dos seus aperitivos favoritos e terá pedido ao guarda prisional, que era seu amigo, para os contrabandear.

O guarda prisional, depois de interrogado, admitiu ser amigo do recluso desde 2004, quando o conheceu num casino local, e que ajudou a trazer as lulas e os rebuçados, mas negou ter recebido qualquer dinheiro em troca. O recluso confessou ter tentado esconder as lulas secas debaixo da almofada da sua cama, afirmaram as autoridades.

Crimes informáticos provocam prejuízos de 18 mil patacas a oito residentes

Na mesma conferência de imprensa foi dada a conhecer mais uma vaga de crimes cibernéticos relacionados com cartões de crédito de várias instituições bancárias no território e que dão conta de transferências ilegais nos cartões de crédito de oito clientes. De entre os casos descobertos, estiveram cinco mulheres e três homens, todos residentes locais, sem qualquer relacionamento entre eles. No total, desapareceram 18.386 patacas dos respectivos cartões de crédito. As autoridades continuam a investigar os casos.