“Espíritos” à solta na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha, em conjunto com a Associação Amigos do Livro, vai realizar hoje, pelas 18h30, uma leitura encenada do livro “Espíritos”, de Shee Va. Numa sessão que vai deambular entre o cantonense e o português, será encenada a história de uma família de Macau que perdeu o filho e que recorre a um ‘medium’ para explicar a presença vinda do além da bisavó da criança.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O livro “Espíritos”, de Shee Va, vai ser alvo de uma leitura encenada que vai acontecer na Galeria da Fundação Rui Cunha esta tarde, pelas 18h30. Ao PONTO FINAL, o autor do livro que foi lançado em 2016 disse que este pode ser mesmo um ensaio geral para transformar a história numa peça de teatro. “Eu achava que a história dava um bom enredo para uma peça de teatro, e ainda não desisti dessa ideia”, disse o médico. A sessão pretende divulgar as tradições chinesas e o seu olhar sobre o oculto desconhecido para o Ocidente.

A acompanhar Shee Va na leitura encenada, vão estar Liliana Pires, Fátima Gomes, Chau Wai Fong e Cheang Sin Hou. Filipa Guadalupe será a narradora da história. Na Fundação Rui Cunha, vão ser mostradas imagens dos locais de Macau onde vão sendo passadas as cenas do livro, como é o caso do Templo de Kun Iam ou a Calçada das Verdades.

“Espíritos”, que foi publicado com a chancela dos Livros do Oriente, conta a história de uma família enlutada devido à morte do filho, vítima de uma doença congénita. A morte da criança faz os pais sentirem-se responsabilizados pelos genes passados ao filho e só passado cinco anos voltam a tentar ter outro filho. Para isso, recorrem à medicina e também à ajuda de um ‘medium’.

É aqui que os espíritos entram na história. No dia em que a criança faleceu, tinha dito à mãe que tinha visto a bisavó, que lhe tinha dito para ir brincar com ela. Além disso, também a mãe tinha sentido uma presença do além, quando estava a acompanhar a criança no hospital e ouviu o roçar de uma pulseira de jade nas grades da cama do filho e viu um vulto feminino. O ‘medium’ serve, então, para dar uma resposta sobre esta presença e o livro acompanha a família que procura uma explicação para os fenómenos.

A leitura encenada será dividida entre o cantonense e o português, uma vez que no casal da história o homem, Júlio, é macaense e a mulher, Mei Ling, é chinesa. A sessão está enquadrada nas comemorações do 9.º aniversário da Fundação Rui Cunha e acontece no âmbito da rubrica “Conversas Sobre o Livro”.

Esta é uma sessão inédita de leitura encenada na Fundação Rui Cunha. Em 2019 realizou-se uma leitura das cartas trocadas entre Jorge de Sena e Sophia de Mello Breyner Andresen, mas “isto é diferente”, explicou Shee Va, assinalando que desta vez a leitura será mais semelhante a uma peça de teatro.