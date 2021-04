AAM assina acordo de cooperação de arbitragem entre Guangdong e Macau

Foi assinado ontem, em Hengqin, o Protocolo sobre a Plataforma de Cooperação de Arbitragem Transfronteiriça em Hengqin entre Zhuhai e Macau. Realizou-se também uma conferência de imprensa sobre o Regulamento do Tribunal de Arbitragem Internacional de Zhuhai e um Seminário sobre o Mecanismo de Resolução de Conflitos no Contexto da Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau.

Durante o seminário, as instituições de arbitragem de Guangdong e Macau assinaram vários acordos-quadro de cooperação sobre a arbitragem. Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM) e representante do Centro de Arbitragem da AAM, assinou com o Tribunal de Arbitragem Internacional de Zhuhai (Comissão de Arbitragem de Zhuhai) o Acordo-quadro de Cooperação Estratégica para a Construção da “Plataforma de Cooperação da Arbitragem Transfronteiriça entre Macau e Zhuhai, de Hengqin”.

O objectivo é, por exemplo, promover a criação de uma plataforma de cooperação aprofundada para a negociação, construção e participação conjunta das instituições de arbitragem de Guangdong e de Macau e servir a zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau.

Além disso, a AAM, a Comissão de Arbitragem de Zhuhai e a Associação dos Advogados de Zhuhai assinaram conjuntamente o “Acordo-quadro para a Promoção Conjunta da Participação de Advogados em Actividades de Arbitragem”, no sentido de reforçar a cooperação, explorando modelos de cooperação que favoreçam a promoção do desenvolvimento da advocacia e de arbitragem, promovendo conjuntamente a participação dos advogados nas actividades de arbitragem, contribuindo mais activamente para a construção da Grande Baía e zona de cooperação aprofundada Guangdong-Macau.