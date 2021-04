Wynn com expansão em fase adiantada em Macau, mas sem avanços no Cotai

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A operadora Wynn revelou que planeia ir em frente com o lançamento de alguns elementos da fase 2 do seu plano de expansão ainda dentro da primeira metade deste ano, em relação à península de Macau. Porém, no que diz respeito ao ainda maior projecto de expansão para o Wynn Palace, no Cotai, manter-se-á congelado até pelo menos o fim do ano, segundo noticiou o portal Inside Asian Gaming.

Os detalhes dos projectos de despesas de capital actuais da Wynn Macau foram incluídas no seu relatório anual de 2020, publicado no início desta semana. A operadora, que registou um prejuízo de 7,22 mil milhões de dólares de Hong Kong no ano passado, opera dois resorts integrados na RAEM: O Wynn Macau, localizado na península de Macau, e o Wynn Palace, que foi inaugurado em 2016 no Cotai.

No relatório anual da empresa consta a informação que a fase 2 da expansão com o “Lakeside Casino”, do Wynn Macau, encontra-se agora “substancialmente concluída”, estando prevista a abertura ainda durante a primeira metade do ano, dependendo das condições de mercado. A nova fase apresenta dois restaurantes e aproximadamente 7 mil pés quadrados de espaço comercial adicional. A fase 1 do projecto de expansão do Wynn Macau abriu em Novembro de 2019, acrescentando 44 mesas de jogo de mercado de massas e uma área renovada de jogo dedicado ao segmento de grandes apostas.

No Wynn Palace, do lado de Cotai, houve menos progressos devido a complicações provindas da pandemia, tendo a empresa assinalado no seu relatório anual de 2020, que “não espera incorrer em despesas de capital significativas relacionadas com a construção deste projecto em 2021”. A fase 2 do projecto do Wynn Palace pretende tornar-se num destino cultural único de classe mundial, incorporando uma série de comodidades não relacionadas com o jogo tais como espaço para eventos, instalações de entretenimento interactivo, ofertas de comida e bebida e quartos de hotel adicionais.