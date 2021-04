SJM prevê subida de receitas no sector de massas durante Semana Dourada do Dia do Trabalhador

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em declarações a um jornal de economia de Hong Kong, o vice-presidente e director executivo da operadora de jogo SJM mostrou-se confiante na melhoria significativa das receitas brutas de jogo diárias durante a primeira semana de Maio. Para Ambrose So, o fluxo de turistas provenientes do interior da China, durante a Semana Dourada do Dia do Trabalhador, poderá estabilizar o sector de jogo de massas com uma facturação média de 400 milhões de patacas por dia.

O vice-presidente e director executivo da Macau SJM Holdings Ltd, Ambrose So, afirmou estar “confiante” no aumento das receitas brutas de jogo diárias de Macau no segmento de massas durante os primeiros dias de Maio. No entender do responsável pela operadora de jogo local, o fluxo de turistas no território durante a Semana Dourada do Dia do Trabalhador poderá contribuir para um aumento da média diária das receitas brutas de jogo até aos 400 milhões de patacas, quando a média de Abril tem sido 284 milhões de patacas por dia.

A previsão foi avançada ao diário Hong Kong Economic Journal numa antevisão sobre o eventual impacto do fluxo de turistas do interior da China no sector do jogo durante a primeira semana de Maio. Para Ambrose So, o facto de haver uma bolha de viagem sem quarentena entre Macau e o interior da China poderá ser benéfico para a indústria dos casinos. Em declarações ao referido jornal, o vice-presidente e director executivo da SJM disse estar “confiante” numa média diária de 400 milhões de patacas de receitas brutas de jogo durante os feriados de Maio, mas assumiu ser “demasiado optimista” em relação ao valor de 500 milhões de patacas por dia.

Já Hoffman Ma Ho Man, vice-presidente e director executivo da Hong Kong Success Universe Group Ltd, empresa investidora no Ponte 16, afirmou ao portal GGRAsia que a previsão de 400 milhões de patacas de receitas brutas de jogo diária é possível alcançar, sendo que grande parte dessas receitas será “proveniente do sector de jogo de massa e massa premium”.

Num relatório publicado a 19 de Abril, os analistas do banco de investimento JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd consideraram que “qualquer valor entre 400 milhões e 500 milhões de patacas por dia” durante a Semana Dourada do Dia do Trabalhador seria um “sucesso” para a indústria, sendo que o sector de jogo de massas de Macau poderia recuperar ainda este ano para os “70% a 80%” dos níveis médias de 2019.

Segundo os dados divulgados pela consultora Sanford C. Bernstein relativos à semana de 19 a 25 de Abril, os valores das receitas brutas de jogo permaneceram “constantes” sem grandes variações. De acordo com o relatório, o sector de jogo terá facturado cerca de 7,1 mil milhões de patacas entre 1 e 25 de Abril, com uma taxa média diária de 284 milhões de patacas.

Sobre as expectativas do sector para o segmento VIP durante a Semana Dourada do Dia do Trabalhador, Ambrose So disse ao Hong Kong Economic Journal que são “modestas” devido à implementação de nova legislação no interior da China no combate às actividades de jogo transfronteiriças e controlo de fluxo de capitais nacionais para o exterior, nomeadamente para a indústria do jogo em Macau.

Citado pelo Hong Kong Economic Journal, Alvin Chau, presidente executivo do Grupo Suncity, assumiu que as novas penalizações introduzidas na China de controlo do fluxo de capitais tiveram um forte impacto na recuperação do jogo VIP de Macau. No entender de Alvin Chau, o volume de negócios de jogo VIP de Macau só poderá recuperar na “ordem dos “30% dos níveis anteriores à Covid-19 durante todo o ano de 2021”.