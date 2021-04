O patuá e outros crioulos da Ásia vistos à lupa

Miguel de Senna Fernandes vai falar sobre o “resgate do patuá”

O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) organiza hoje uma palestra sobre os crioulos de origem portuguesa na Ásia. Aqui, através do Zoom e a partir das 16h30, investigadores e linguistas vão falar sobre o patuá, mas também sobre outros crioulos de base portuguesa que ainda habitam a outras zonas do continente asiático.

André Vinagre

Acontece hoje, pelas 16h30, a palestra online “Os Crioulos de Origem Portuguesa na Ásia”. Através da plataforma Zoom, vários investigadores vão debruçar-se sobre as marcas deixadas pelos portugueses na Ásia, concretamente sobre os crioulos luso-asiáticos.

Ana Cristina Alves, moderadora dos debates e coordenadora do serviço educativo do Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), que organiza a iniciativa, disse ao PONTO FINAL que a palestra vem na sequência de outras duas: a primeira sobre a língua portuguesa em Macau e na China, a segunda sobre a política da língua chinesa em Portugal e em Macau.

Agora é a vez dos crioulos da Ásia oriundos do português. Além do patuá, o crioulo de Macau, serão também abordados o crioulo malaio-português e o crioulo indo-português. A primeira parte é dedicada ao crioulo sino-português de Macau, o patuá. “Na primeira parte da palestra vão falar três especialistas de patuá, essa língua histórica, esse sino-português”, apontou Ana Cristina Alves.

Assim, a primeira intervenção será de Mário Pinharanda Nunes, professor de português do Departamento de Português da Universidade de Macau, que vai falar do patuá enquanto língua de diáspora mas também língua dos autóctones. “Vai apresentar as condições de desenvolvimento do patuá e de recuperação do patuá, quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista de quem está em diáspora”, explica a moderadora.

Depois é Raul Gaião, professor da Universidade de Macau e autor de um dicionário de patuá lançado no território em 2019, que vai falar sobre o crioulo de Macau. Miguel de Senna Fernandes também vai intervir no capítulo do patuá. O presidente da Associação dos Macaenses e dramaturgo dos Dóci Papiaçám di Macau vai falar sobre o “resgate do patuá”.

Na segunda parte do evento, serão os outros crioulos a estarem em destaque. Primeiro, o kristang, de Malaca. Para falar sobre este crioulo malaio-português, o CCCM chamou Luísa Timóteo, presidente da Associação Cultural Coração de Malaca, que vai explicar como é preservado o crioulo e como a população de Malaca ainda se identifica com a cultura portuguesa. António Aresta, professor de Filosofia na Universidade dos Açores, vai falar sobre Graciete Batalha, uma estudiosa do português de Malaca.

Depois, Hugo Cardoso, professor e investigador da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e também especialista nos crioulos indo-portugueses, vai focar-se nas novas línguas que foram surgindo, quer por via do comércio, quer por via de outras situações históricas.

“Vamos meditar e pensar na possibilidade de revitalização dos crioulos luso-asiáticos que são importantes para a identificação cultural e civilizacional das comunidades que os falam”, afirmou Ana Cristina Alves, explicando que o objectivo é perceber como se podem revitalizar estes crioulos para que não desapareçam.

PATUÁ: UM CHAMAMENTO À MEMÓRIA COLECTIVA

Miguel de Senna Fernandes levantou o véu sobre a sua intervenção de hoje na palestra, dizendo que vai versar sobre a utilização do patuá hoje em dia, numa altura em que são já poucos os seus falantes. “Em face da não utilização da língua, fica reduzida a sua utilidade. Mas serve sempre para alguma coisa, serve para transportar para o palco uma cultura”, afirmou o responsável dos Dóci Papiaçám di Macau ao PONTO FINAL, descrevendo o crioulo de Macau como “um chamamento à memória colectiva”.

Assumindo que tem sido difícil fazer o trabalho de promoção do patuá, Miguel de Senna Fernandes admitiu que, no passado, teve o sonho de pôr mais pessoas a falar patuá, mas “a formação da língua tem muito a ver com o contexto social em que ela nasceu; estas condições já não existem, estamos num contexto social completamente diferente”.

Porém, “não é tudo negro”. “O reverso da medalha é que é uma língua divertida e altamente utilizável em palco e que, ao fazer rir, pode transmitir o humor macaense”. Para Miguel de Senna Fernandes, “identidade macaense indubitavelmente tem de passar pelo patuá”.