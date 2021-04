Mak Soi Kun defende maior divulgação dos “feitos gloriosos” do Partido Comunista Chinês

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Aquele que foi o deputado mais votado nas eleições legislativas de há quatro anos enviou ontem uma interpelação escrita ao Governo em que pede que haja um reforço da educação patriótica junto dos jovens e, além disso, que sejam divulgados os trabalhos do Partido Comunista Chinês. “Se a educação patriótica em Macau não for combinada com a compreensão do Partido Comunista Chinês, haverá sempre uma deficiência e uma lacuna que pode ser facilmente explorada”, defende Mak Soi Kun.

Mak Soi Kun quer que o Executivo aposte mais na educação patriótica e quer também que essa educação patriótica inclua a “compreensão do Partido Comunista Chinês”. O deputado eleito por sufrágio directo entregou ontem uma interpelação escrita ao Governo salientando os “feitos gloriosos” do partido.

Na interpelação, Mak Soi Kun começa por recordar que este ano se assinalam os 100 anos do Partido Comunista Chinês e lembrar as palavras de Edmund Ho, antigo Chefe do Executivo de Macau e actualmente vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), que disse recentemente que, após a transferência de soberania de Macau, a RAEM tem desempenhado as suas funções de acordo com o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e que as “forças patrióticas estão a trabalhar sob a liderança do Partido Comunista Chinês”.

“Se a educação patriótica em Macau não for combinada com a compreensão do Partido Comunista Chinês, haverá sempre uma deficiência e uma lacuna que pode ser facilmente explorada”, afirma Mak Soi Kun na interpelação.

O deputado afirmou também que recentemente se reuniu com vários membros da Assembleia Popular Nacional (APN) e com especialistas, que lhe falaram sobre “os muitos feitos gloriosos mas pouco conhecidos do Partido Comunista Chinês que beneficiam Macau”, como por exemplo no caso da companhia estatal Nam Kwong, cujo papel durante a administração portuguesa consistia em ser representante do partido junto das autoridades portuguesas. Mak Soi Kun deu também o exemplo da escola secundária Pui To, a primeira escola eclesiástica em Macau a erguer a bandeira da República Popular da China.

“Estes factos históricos de educação patriótica, cheios de sentimento familiar, ressoaram com todos, especialmente os factos históricos sobre patriotismo e amor por Macau”, afirmou Mak Soi Kun, acrescentando que a acção do partido em Macau teve “um profundo impacto” na sua carreira e no “conhecimento e compreensão do meu país e da minha nação”. “O que os meus antecessores fizeram na altura também lançou as bases para o desenvolvimento próspero e estável de Macau nos dias de hoje”, frisou.

Assim, Mak Soi Kun pediu ao Governo que se reforce a educação patriótica e que sejam preenchidas as suas lacunas, “integrando mais a consciência e a compreensão do Partido Comunista Chinês”. A educação patriótica, na opinião do deputado que conseguiu mais votos nas legislativas de 2017, deve ter como alvos principais os jovens e os funcionários públicos.