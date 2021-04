Macau, a sua cultura e a sua produção literária

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Foi ontem apresentado ao final do dia, na Livraria Portuguesa, o livro “Macau: Novas Leituras”, com chancela da editora portuguesa Tinta da China. Trata-se de uma obra que assinala os 20 anos da transferência da administração portuguesa de Macau para a República Popular da China, efeméride celebrada em 2019. O evento, que durou quase duas horas, com transmissão em directo no Facebook da livraria, colocou em reflexão diversos autores, uns com passagem por Macau, outros nem por isso, mas todos com interesse em Macau, na sua cultura e na sua produção literária. Moderado pelo director do PONTO FINAL, Ricardo Pinto, a partilha testemunhos teve direito a leitura de poesia. Constatou-se que, para além da comunicação social em português, a procura do ensino da língua de Camões aumentou, as traduções portuguesas da literatura chinesa de Macau crescem. “Macau ainda se escreve em português”, afirmou Ana Paula Laborinho, directora em Portugal da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura e mentora do projecto que deu origem ao livro. A obra é coordenada, para além de Ana Paula Laborinho, por Gonçalo Cordeiro, Marta Pacheco Pinto e Ariadne Nunes, e conta também com o contributo de Inês Hugon, Fernanda Gil Costa, Maria do Carmo Piçarra, Carlos André, Dora Nunes Gago, Agnes Lam, Carlos Morais José e Ricardo Pinto. Nas páginas do livro podem ainda ler-se poemas de Fernanda Dias, Alberto Estima de Oliveira, Jorge Arrimar, Fernando Sales Lopes ou Yao Feng, entre muitos outros. O objectivo, referiu Ariadne Nunes, é “discutir e fazer um ponto de situação sobre o que se produziu literariamente em Macau, desde 1999 até agora”.