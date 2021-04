Inoculação de proximidade começou ontem na Universidade de Macau

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Cerca de 1.700 pessoas serão vacinadas nos próximos três dias naquele estabelecimento de ensino superior. Estudantes e pessoal docente podem escolher entre Sinopharm, para os primeiros dois dias, ou BioNTech, no último dia. Diversos estudantes oriundos de países de língua portuguesa estão inscritos no plano.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O primeiro plano de proximidade de inoculação de vacinas começou ontem de manhã, pelas 11h, no Complexo Desportivo (N8) da Universidade de Macau (UM) e será realizado por três dias consecutivos, até amanhã. Os primeiros dois dias são destinados a inoculações com a vacina chinesa da Sinopharm e o terceiro dia é para quem escolheu a germânica BioNTech, comercializada na China pela Fosun Pharma.

Destinado a todos os estudantes e ao pessoal docente da instituição de ensino superior, o plano tem, até ao momento, cerca 1.700 marcações para a inoculação de vacinas. Entre esses, estão estudantes oriundos dos países de língua portuguesa, maioritariamente africanos.

Ao PONTO FINAL, Cátia Ramos, de 27 anos, mostrou-se confiante após ter recebido a vacina da Sinopharm. “Tomei Sinopharm por causa da exigência da China de que para os estrangeiros entrarem no país é preciso estarem vacinados com fármacos chineses. Querendo regressar em breve para o meu país, com diversas restrições nas fronteiras, indo pela China pode ser uma forte possibilidade”.

Cátia está a terminar o seu mestrado em Direito, algo que deve acontecer dentro de três meses. Oriunda de São Tomé e Príncipe, a estudante considera que tomar a vacina é o caminho acertado. “Tendo em conta que a Covid-19 afecta qualquer um e qualquer um pode ser infectado, decidi tomar a vacina para estar mais protegida”.

Helena Vera Cruz também nasceu em São Tomé e Príncipe e é, igualmente, estudante de mestrado na área do Direito. “Vou terminar o mestrado e preciso depois viajar para São Tomé e Príncipe”, começou por dizer aos jornalistas.

“Acredito que com a vacina as chances de voltar ao meu país são maiores. Gostava de viajar via Hong Kong, até porque pretendo passar uma temporada em Portugal, mas ir pela China também é uma hipótese”, notou a são-tomense que afirmou estar tranquila.

A escolha pela vacina chinesa também foi natural. “Como estou em Macau acabei por optar pela vacina chinesa. Todos os meus colegas africanos, falámos entre nós, e vamos tomar a vacina agora”.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Nervoso miudinho

Ivan Maússe, natural de Moçambique, é mestrando em Ciências Jurídicas, aguardava a sua vez. Aos jornalistas, o moçambicano confessou que toma a vacina com o objectivo de se imunizar, mas também “para permitir viajar para Moçambique sem ter que fazer quarentena”.

Na primeira medição da tensão arterial, Ivan chumbou. 15/9 foi o resultado final. Teve de relaxar um pouco numa zona para o efeito. Já mais calmo, explicou que escolheu a vacina chinesa, “primeiro porque estamos em Macau, e Macau é China, mas também para me facilitar a entrada na China ou em Hong Kong”.

Ao mesmo tempo, o estudante lamenta a situação em Moçambique que, apesar de complicada, está a melhorar. “Contudo, seguramente o que está a passar-se no norte do país pode ser maléfico para o combate à Covid-19, uma vez que as pessoas estão a ser obrigadas a deslocar-se, ficando em aglomerados, longe das suas zonas de origem.”

Todos os estudantes que conversaram com o PONTO FINAL estão a terminar os mestrados na mesma área de estudos: ciências jurídicas. A mais velha, com 41 anos, chama-se Ofélia Coutinho, e também nasceu em Moçambique. Vacinou-se porque é “muito importante”. “Estamos numa situação delicada e não podemos perder as oportunidades. Achei este plano do Governo de Macau uma boa oportunidade”, assumiu ao nosso jornal.

A escolha recaiu também pela vacina chinesa porque, pelo que ouviu e leu, “e apesar de a BioNTech ter uma taxa de eficácia maior, a Sinopharm é melhor, porque é o modo tradicional da vacina”. “Seja com que vacina for, o importante é estarmos protegidos”.

Ofélia também abordou a situação no seu país. “A situação em Moçambique não é famosa, mas os números estão a reduzir, graças a Deus. Ainda assim, a situação em Cabo Delgado, sendo bastante preocupante, pode, de facto, ser um entrave ao combate ao coronavírus. As pessoas circulam e não estão protegidas”, constata.

Plano de proximidade é para continuar e alargar

O plano de proximidade de inoculação de vacinas, numa primeira fase, será iniciado na Universidade de Macau, sendo destacados 30 profissionais de saúde para prestar o serviço de inoculação. Os Serviços de Saúde estimam que entre 600 e 700 indivíduos serão vacinados por dia. Como já foi referido, nos primeiros dois dias será administrada a vacina inactivada da Sinopharm, e no terceiro dia a vacina de mRNA BioNtech.

Ontem, aos jornalistas, o coordenador do Plano de Vacinação, Tai Wa Hou, incentivou todos os estudantes e professores a marcar a administração da vacina. Portanto, o objectivo deste plano é “aumentar a taxa de vacinação”, indicou o responsável.

Os Serviços de Saúde revelaram nesta segunda-feira que, caso as instituições de ensino superior pretendam arranjar uma segunda ronda de vacinação, os Serviços de Saúde terão de avaliar essa situação com as instituições de ensino superior. “Actualmente, os Serviços de Saúde contactaram cinco instituições para avançar com o serviço de proximidade da inoculação de vacina”, revelaram as autoridades sanitárias.

Para aceder ao plano existem dois sites da Internet no sistema da marcação da vacina contra a Covid-19, que permitem aceder a um dos 13 postos de vacinação (https://eservice.ssm.gov.mo/covidvacbook), ou a todos os planos de proximidade que envolvam todas as empresas de grande dimensão. Para além de instuições universitárias, está nos planos dos Serviços de Saúde criar mais postos de vacinação temporários, precisamente em empresas e casinos.

A taxa de vacinação em Macau é considerada baixa, na ordem dos 9% num universo de 683 mil habitantes. O território está há 394 dias sem casos de contágio local, tendo contabilizado até ao momento apenas 49 casos de infecção. São notícias positivas que, eventualmente, podem servir de inibidor para que as pessoas se vacinem com mais celeridade. Ainda assim, devagarinho, a tendência continua a ser de subida. No fecho deste jornal, os números oficiais do plano de vacinação revelavam que 64.047 pessoas foram, até ao momento, vacinadas, tendo sido administradas um total de 98.021 doses (29.938 pessoas receberam a primeira dose e 34.109 já receberam a segunda toma).