Governo deve apresentar plano director para desenvolver sector financeiro, defende Félix Pontes

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O antigo administrador da Autoridade Monetária de Macau e ex-presidente do Instituto de Formação Financeira assinalou que o Governo deve avançar com um plano director para desenvolver a indústria financeira. António Félix Pontes foi um dos oradores da sessão que se realizou ontem na Fundação Rui Cunha.

André Vinagre

Andrevinagre.pontofinal@gmail.com

António Félix Pontes, antigo administrador da Autoridade Monetária de Macau e ex-presidente do Instituto de Formação Financeira, foi um dos convidados da sessão de ontem na Fundação Rui Cunha sobre o desenvolvimento do sector financeiro da região. Antes do debate, o economista falou com o PONTO FINAL sobre os factores que podem vir a determinar o desenvolvimento do sector financeiro em Macau.

Félix Pontes começou por destacar o papel de Macau enquanto cidade designada para ser um dos motores da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o que traz duas tarefas: “uma é a transformação de Macau num centro de turismo de alta qualidade e outra é Macau servir como plataforma no relacionamento comercial entre a China e os países de língua portuguesa”.

Estes objectivos tornam-se mais evidentes à luz da crise provocada pela pandemia, tendo-se verificado uma “grande dependência das receitas governamentais em relação ao que vem dos casinos”. “No ano passado vimos que o PIB desceu um pouco mais de 56%. Quer o Governo local, quer algumas autoridades chinesas, têm acentuado a necessidade de diversificar a economia”, notou.

Essa diversificação pode passar pela indústria financeira. “O Governo tem vindo, desde 2015, a falar no tal sistema financeiro com características próprias, mas ainda não foi possível o Governo lançar um plano director de desenvolvimento do sistema financeiro”, apontou Félix Pontes, que actualmente representa Macau no Fórum “Greater Bay Area Impact Forum Foundation”. “Acho que o Governo tem de lançar o plano director – porque até agora são medidas avulsas”, disse.

Na opinião do economista, os pilares para o desenvolvimento do sector financeiro são: os ‘trust funds’, a Fintech, as finanças verdes. Quanto aos ‘trust funds’, ou contratos de fidúcia, “há matéria para se fazer legislação”, porém, “não podemos esquecer que não é só fazer a lei, depois fazer uma campanha de marketing para publicitar e mostrar o que é que Macau pode oferecer de vantagens em relação aos outros centros financeiros”.

Quanto à Fintech, ou tecnologia financeira, António Félix Pontes frisou a necessidade de haver um plano director para articular as medidas. “O Governo deveria formar um plano de desenvolvimento para a Fintech, devíamos ir para um nível mais elevado, em termos de patrocínios do Governo para as incubadoras, em termos de arranjar uma área para as ‘start up’ funcionarem”, sublinhou.

O economista falou ainda sobre a possibilidade da criação de uma bolsa de valores em Macau. Para Félix Pontes, “não há hipótese” de a bolsa ter apenas empresas locais e, se forem só empresas da China, “não será uma bolsa de valores internacional”.

Para António Félix Pontes, “o futuro do sector financeiro de Macau estará ligado a um eventual arrendamento de mais uma porção de terreno em Hengqin”, até porque o futuro da indústria “está muito ligado àquilo que as autoridades chinesas pretendem e que eventualmente deverá ser localizado na ilha da Montanha”.

SECTOR FINANCEIRO EM ANÁLISE

António Félix Pontes falou ontem num debate promovido pela Macau Business que teve como título “Centro Financeiro: Pensamento optimista ou factor de diversificação concreto?”, realizado na Fundação Rui Cunha. Ao PONTO FINAL, José Carlos Matias, director da Macau Business e moderador do debate, explicou que a iniciativa visava pensar a questão da modernização do sistema e do sector financeiro de Macau e na hipótese de essa indústria se poder tornar num motor no que toca ao processo de diversificação da economia local.

“Isso reflecte-se em várias ideias lançadas, projectos legislativos relacionados com o mercado obrigacionista, ideias ou soluções propostas que foram ventiladas ou que estarão a ser consideradas, inclusivamente a existência de um eventual mercado de capitais que poderá sinalizar uma interligação entre Macau e aquilo que vai ser o desenvolvimento futuro de Hengqin”, detalhou o moderador do debate, acrescentando que o objectivo passa também por discutir “o que é que Macau precisará de fazer ao nível do enquadramento legislativo e recursos humanos”.

Além de António Félix Pontes, foram convidados para o debate Sam Tou, director executivo do BNU, que se focou na perspectiva do sector bancário; e também Jacky Y. C. So, docente na Faculdade de Gestão e Administração da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), que falou sobre a importância de se avançar para as obrigações verdes.